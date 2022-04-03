Encuentran en Zaragoza los restos de un puente-acueducto romano de hormigón que abastecía de agua a la Caesaraugusta del siglo I

Se trata de una arcada construida con opus caementicium, el hormigón característico de la ingeniería romana, que los arqueológicos municipales identifican como parte de un puente, probablemente con funciones también de acueducto, que salvaba la antigua vaguada del Coso para canalizar agua desde el río Huerva hacia el interior de la colonia en sus primeras décadas de existencia.
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Al menos ahora al excavar por obras en el coso de Zaragoza lo tienen controlado, la de burradas que se habrán hecho antes y en tiempos del franquismo
Empezando por el parking subterráneo de la plaza del Pilar donde estaba todo el foro romano..
Que gracias a un vecino que vio los restos por la ventana y escribió a la prensa