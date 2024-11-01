edición general
11 meneos
23 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear

Encuentran muerto en Búfalo a un refugiado casi ciego abandonado por agentes del ICE

Nurul Amin Shah Alam llevaba un año detenido tras un incidente en el que se desorientó y supuestamente no acató las órdenes de la policía

| etiquetas: búfalo , eeuu , ice , muerto , trump , nurul amin shah alam
9 2 8 K 47 actualidad
1 comentarios
9 2 8 K 47 actualidad

menéame