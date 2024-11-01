edición general
Encuentran el "material de oficina" del miembro de la realeza china Murong Zhi: fue enterrado con él hace más de 1300 años

El hallazgo arqueológico de la tumba de Murong Zhi, miembro destacado de la realeza Tuyuhun durante la dinastía Tang (618-907 d.C.), constituye un acontecimiento de primer orden para la historia de la cultura material china. Emplazada en el área de Gansu, esta sepultura ha proporcionado un conjunto funerario sin precedentes en el que destacan piezas de oro y plata, tejidos de seda, objetos de laca y, de manera especialmente significativa, un completo estuche de escritura con pinceles, tinta, papel y una piedra de entintar.

Yorga77
Lo que prueba que lo de llevarse el material de oficina a casa viene de lejos. :troll:
Graffin
#1 O que ya teletrabajaban hace 1300 años y hemos ido involucionando.
Dene
Nuestra realeza es más de llevarse otro tipo de papeles a casa.. concretamente, los de color verde con su cara.
