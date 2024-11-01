edición general
Encuentran en Luxor un escondite con 22 sarcófagos de los “cantores de Amón” y ocho papiros intactos del Tercer Período Intermedio

Un depósito funerario compuesto por dos docenas de sarcófagos de madera policromada que aún contienen sus respectivas momias, junto a un lote de ocho papiros sellados depositados en el interior de una vasija de cerámica, durante los trabajos de excavación que se desarrollan en el ángulo suroeste del patio de la tumba de Seneb, situada en la zona de Qurna, en la ribera occidental del Nilo, frente a la moderna ciudad de Luxor.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ya sé que es cosa del clima, la sequedad y en parte la suerte ... pero yo el ver un cacho de sarcófago con 2.700 años y en ese estado y esos colores ... lo flipo. Por aquí ves un sitio con un fresco y en 50 años tienes una pared con gotelé.
#2 Sammy_Jankis *
#1 O te salen las caras de Bélmez.

#0 Impresionante el aporte
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#2

Y se te llena la casa de Ikeres Jiménez y Carmenes Porteras. xD
