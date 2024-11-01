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Encuentran en una isla artificial de Escocia creada en el Neolítico una estructura de madera anterior a Stonehenge y una calzada de piedra

Encuentran en una isla artificial de Escocia creada en el Neolítico una estructura de madera anterior a Stonehenge y una calzada de piedra

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Southampton ha excavado y documentado una gran plataforma de madera oculta bajo lo que hoy parece una isla construida en piedra, situada en un loch (lago) escocés. El hallazgo, producido en el lago Bhorgastail, en la isla de Lewis, revela que el crannog –nombre que reciben este tipo de islas artificiales– fue levantado originalmente hace más de cinco milenios, lo que lo convierte en un monumento más antiguo que Stonehenge.

| etiquetas: isla , artificial , escocia , stonehenge
6 1 0 K 123 Arqueología
1 comentarios
6 1 0 K 123 Arqueología
Sr.No #1 Sr.No *
Pues esta rama de estudio (crannags inexplorados de UK) parece una buena candidata para análisis automatizado de imágenes satelitales. Desde el Google Maps algo se ve.

maps.app.goo.gl/j1BetxJXHyR5ws7w5

La isla de Lewis parece que estuviese hundiéndose por momentos, tiene más lagos que agujeros un Grouyer.
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menéame