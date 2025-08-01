edición general
Encuentran una desaceleración temporal en el derretimiento del hielo marino del Ártico

El hielo marino del Ártico se ha estado derritiendo a un ritmo más lento durante los últimos 20 años, a pesar del calentamiento global inducido por el hombre. Esto ocurre en un momento de calentamiento récord, debates sobre si el calentamiento global se está acelerando y décadas de mayor calentamiento del Ártico en relación con el resto del planeta. La evidencia de los modelos climáticos sugiere que el hallazgo es el resultado de variaciones climáticas -Fuente: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL116175

| etiquetas: desaceleración , temporal , derretimiento , hielo , marino , ártico
5 comentarios
platypu #1 platypu
Yo solo me fio de este cientifiko  media
Aokromes #2 Aokromes
#1 1 imagen vale que 1000 palabras  media
Nylo #3 Nylo *
#2 en realidad esta es la imagen que resulta relevante:
notrickszone.com/wp-content/uploads/2025/08/No-trend-in-Arctic-sea-ice

Todo apunta a que este año volverá a no batirse el mínimo de 2012, para 13 años de parón en la reducción del mínimo de hielo. Está el hielo exactamente en la media de 2011-2020 para la fecha, y levemente por encima de lo que había en 2007.
nsidc.org/sea-ice-today/sea-ice-tools/charctic-interactive-sea-ice-gra
Nylo #4 Nylo
Y esto no significa que no vaya a desaparecer. Significa que los que hacen predicciones alarmistas casi siempre exageran muchísimo. Igual para 2045 o 2050 sucede que llega a desaparecer del todo. Antes es improbable.

¿Queréis saber cuándo se batirá el mínimo de 2012? Esperad a un año en el que el hielo durante la primavera (Abril-Junio) parezca particularmente extenso. Como sucedió en 2012, y en 2007. Eso es indicativo de que los vientos lo han dispersado mucho, el grosor es menor y se…   » ver todo el comentario
anv #5 anv
#4 Pues entonces Trump va a tener que quedarse en el poder hasta 2050 para poder disfrutar del resultado de su alianza con Rusia para bloquear el paso de China por la nueva ruta del Ártico que se va a abrir.
