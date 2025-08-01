Encuentran una desaceleración temporal en el derretimiento del hielo marino del Ártico

El hielo marino del Ártico se ha estado derritiendo a un ritmo más lento durante los últimos 20 años, a pesar del calentamiento global inducido por el hombre. Esto ocurre en un momento de calentamiento récord, debates sobre si el calentamiento global se está acelerando y décadas de mayor calentamiento del Ártico en relación con el resto del planeta. La evidencia de los modelos climáticos sugiere que el hallazgo es el resultado de variaciones climáticas -Fuente: agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL116175
notrickszone.com/wp-content/uploads/2025/08/No-trend-in-Arctic-sea-ice
Todo apunta a que este año volverá a no batirse el mínimo de 2012, para 13 años de parón en la reducción del mínimo de hielo. Está el hielo exactamente en la media de 2011-2020 para la fecha, y levemente por encima de lo que había en 2007.
nsidc.org/sea-ice-today/sea-ice-tools/charctic-interactive-sea-ice-gra
¿Queréis saber cuándo se batirá el mínimo de 2012? Esperad a un año en el que el hielo durante la primavera (Abril-Junio) parezca particularmente extenso. Como sucedió en 2012, y en 2007. Eso es indicativo de que los vientos lo han dispersado mucho, el grosor es menor y se… » ver todo el comentario