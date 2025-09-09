edición general
Encuentran decapitado al director ejecutivo de una empresa rusa de fertilizantes cerca de Kaliningrado (ENG)

Se cree que el jefe ejecutivo, Alexei Sinitsyn, murió por suicidio. Sinitsyn, de 43 años, era el director general de K-Potash Service, que desde 2014 desarrolla el yacimiento de potasio y magnesio Nivensky-1 en Kaliningrado. El ambicioso proyecto estaba previsto inicialmente para su lanzamiento en 2021, pero desde entonces se ha pospuesto hasta 2032. El exgobernador de la región de Kaliningrado, Anton Alikhanov, que ahora se desempeña como Ministro de Industria y Comercio de Rusia, una vez promocionó el proyecto del depósito Nivensky-1 como uno

| etiquetas: rusia , kaliningrado , sinitryn , suicidio , decapitado , potasio , mina
8 comentarios
antesdarle
Las muertes por suicidio en Rusia dan para un libro a parte.
Unregistered
#4 Parece que ya han cubierto el cupo de caídas por la ventana accidentales :troll:
LoboAsustado
A ver , no soy medico , pero si que recuerdo haber oído el término "decapitación interna" para los que se ahorcan. Básicamente es romperse alguna de las vertebras del cuello.
Powertrip
¿suicidio? ¿cómo se decapita una persona a sí misma?
manuelpepito
#2 #1 ¿Quien no tiene su propia guillotina en casa? No sé porqué sospechais
ElenaCoures1
¿Decapitado por suicidio?
Como posible es posible, pero huele fatal
xaggy
"Investigators told state news agencies that Sinitsyn’s body was found with an attached towing cable under a bridge outside the city of Kaliningrad. They said they were establishing the circumstances of his death. "

Si se "suicidó" con un cable de remolque metálico, sí puede ser que el propio peso le ha cortado parcial o totalmente el pescuezo. Tampoco me fiaría mucho de la noticia...
platypu
#5 La noticia viene de las agencias rusas tass y ria, decapitado puede referirse a una parte, no toda la cabeza. Siendo un cable metalico cuadra bastante
