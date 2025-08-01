edición general
Se encuentran baños termales sumergidos en el Golfo de Nápoles (ENG)

La sala caliente de los baños, probablemente un laconicum o sauna, se encuentra excepcionalmente bien conservada. Su suelo de mosaico permanece intacto sobre una serie de pequeños pilares de ladrillo, un sistema de suspensurae que permitía la circulación del aire caliente bajo la superficie...Rastros de antiguas pinturas murales, aunque fragmentarias, aún se conservan en las paredes de los baños, lo que sugiere los interiores ricamente decorados que antaño eran los preferidos en los espacios de ocio de la élite romana.

No me extraña que la gente se muriera. Sin escafandras ni nada, todo el que se metía ahí debajo moría ahogado! :-O
¿Por qué se encuentran sumergidas esas estancias? ¿Es debido a la subida del nivel del mar o a movimientos telúricos?
