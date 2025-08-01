Se encuentran baños termales sumergidos en el Golfo de Nápoles (ENG)

La sala caliente de los baños, probablemente un laconicum o sauna, se encuentra excepcionalmente bien conservada. Su suelo de mosaico permanece intacto sobre una serie de pequeños pilares de ladrillo, un sistema de suspensurae que permitía la circulación del aire caliente bajo la superficie...Rastros de antiguas pinturas murales, aunque fragmentarias, aún se conservan en las paredes de los baños, lo que sugiere los interiores ricamente decorados que antaño eran los preferidos en los espacios de ocio de la élite romana.