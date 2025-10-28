edición general
Ence negociará un despido colectivo en las fábricas de Pontevedra y Navia

La compañía, que perdió 22 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo enmarca en un plan de eficiencia y competitividad que ejecutará hasta el 2027.

9 comentarios
#2 rekus *
Un saludo a todos esos trabajadores que se enfrenraron a toda la sociedad civil de Pontevedra para defender al patrón.
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#2 Quemando neumáticos para convencer a los ecologistas de la necesidad de seguir trabajando para una empresa con métodos más que cuestionables, un plan sin fisuras que por lo que sea no funcionó.
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#4 Es una putada, no hay término medio, o Ence destroza la ría o no hay papel, menos mal que sé diferenciar una falsa dicotomía de un dilema, si no, me convence.
David_Ballesteros #6 David_Ballesteros
#5 Todas las actividades humanas tienen un impacto en el medio ambiente. Todas. Y eso no es una falsa dicotomía amigo, eso es la realidad que la sociedad infantil no quiere ver. Nadie quiere nucleares cerca de su casa, pero no tiran la nevera por la ventana….pero tampoco queremos que los eólicos nos jodan las vistas, ni que las grandes empresas se forren con los parques solares. No queremos eucaliptos en Galicia, pero tenemos la costumbre de limpiarnos el culo con papel ( y si los eucaliptos…   » ver todo el comentario
ingenierodepalillos #9 ingenierodepalillos
#6 Y dale molino, las cosas se pueden hacer bien o mal, ENCE lo ha estado haciendo muy mal siempre, que ahora lo haga un poco menos mal no significa que esté haciendo las cosas bien.

Yo también sé tratar a mis interlocutores como si fuesen niños.
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Ya puestos podían cerrar y dejar de llenar la ría de mierda y mal olor.
David_Ballesteros #4 David_Ballesteros
#1 Supongo que tú quieres seguir utilizando los derivados de pasta de papel en tu día a día, pero no ver, ni sentir los efectos desagradables de tu estilo de vida, no?
#7 sliana
#1 actualicemonos, huele como en los 80? No. Ensucia como en los 80? No. El agua de la ría es marrón con espuma blanca? No. Sigue siendo fea? Si.
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#7 ¿La ”biofábrica” eucaliptera que llena la ría de mercurio es mejorable? Sí.
¿Su concesión aplazada ha traído mejoras? No.
¿Tiene pérdidas millonarias? Sí.
¿Atenta contra el ecosistema pontevedrés, especialmente en la ría? Sí, sobremanera.
