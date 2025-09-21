edición general
Encarcelan de nuevo a la periodista china que documentó el covid-19 en Wuhan

Una periodista china que ya fue encarcelada por informar de la respuesta de las autoridades a la pandemia de covid-19 fue condenada de nuevo, esta vez a cuatro años de prisión. Zhang Zhan, exabogada de 42 años, fue detenida en agosto de 2024 por «información falsa que causa un grave perjuicio a la imagen nacional». Siete diplomáticos de países europeos y norteamericanos, que solicitaron asistir al juicio, no pudieron hacerlo argumentando que sus documentos no estaban en regla.

Torrezzno #1 Torrezzno
Cosas de la democracia
F_Grimes #3 F_Grimes
#1 Pues en el "Mundo Libre" últimamente no estamos para dar lecciones de democracia a casi nadie. No creo necesario citar ejemplos por todos conocidos.
Tertuliano_equidistante #4 Tertuliano_equidistante
#3 Y eso hace que esto sea una buena notica?
F_Grimes #5 F_Grimes
#4 No.
Pertinax #2 Pertinax
Joder cómo está Tlump.
