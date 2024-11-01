edición general
15 meneos
36 clics
La EMVS tala la morera centenaria de Tetuán que los vecinos hicieron símbolo del viejo barrio y del desmán urbanístico

La EMVS tala la morera centenaria de Tetuán que los vecinos hicieron símbolo del viejo barrio y del desmán urbanístico

Los habitantes del Paseo de la Dirección reclamaban desde hace años que el árbol, al que otorgaban el valor simbólico de ancla con el barrio desaparecido, se integrara en la nueva promoción pública que se construirá en el solar. El árbol fue arrancado por operarios el pasado 19 de agosto sin previo aviso

| etiquetas: tala , morera , árbol , madrid , tetuán
12 3 0 K 179 actualidad
4 comentarios
12 3 0 K 179 actualidad
#1 xaxipiruli
Deberían darse más derechos a los árboles, que ni operarios ni dirigentes puedan tocarlos, más que para darles lo que necesitan.

Una vergüenza que ya estamos pagando caro.
1 K 25
reithor #4 reithor
Cada vez que alguien escribe carapolla el alcalde de Madrid tala un árbol.
0 K 12
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Cargarse un arbol centenario deberia ser delito.

Al menos trata de trasplantarlo, coño. Si luego no arraiga pues mala suerte. Pero al menos intentalo.

Eso si, el Valle de los Caidos que no lo toque nadie...
0 K 11
aruleno #2 aruleno
Seguro que carapollo pone un toldo y o considera arreglao.
0 K 6

menéame