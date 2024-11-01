La EMVS tala la morera centenaria de Tetuán que los vecinos hicieron símbolo del viejo barrio y del desmán urbanístico

Los habitantes del Paseo de la Dirección reclamaban desde hace años que el árbol, al que otorgaban el valor simbólico de ancla con el barrio desaparecido, se integrara en la nueva promoción pública que se construirá en el solar. El árbol fue arrancado por operarios el pasado 19 de agosto sin previo aviso
| etiquetas: tala , morera , árbol , madrid , tetuán
Una vergüenza que ya estamos pagando caro.
Al menos trata de trasplantarlo, coño. Si luego no arraiga pues mala suerte. Pero al menos intentalo.
Eso si, el Valle de los Caidos que no lo toque nadie...