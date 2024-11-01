El empuje de los 'bots' reduce el tráfico humano a las páginas de Wikipedia un 8%

El tráfico humano a las páginas de Wikipedia se ha reducido sobre un 8 por ciento en los últimos meses en favor del tráfico de bots, un cambio que refleja el impulso de la inteligencia artificial generativa y los cambios que promueve en la búsqueda online.
Las IAs han ido generando lo que creen que es una cría de pavo, lo han llenado todo de alucinaciones al no tener un modelo real y han ido cogiendo lo que ha ido generando otras IAs como modelo, lo que genera un resultado irreal.
Si eso se estrapola a otras cosas mas importantes, da bastante miedo, la verdad.
