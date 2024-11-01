Las empresas de espionaje israelíes siguen trabajando para el Estado español, pese al anuncio de “desconexión”

La empresa Excem, que realiza donaciones al Likud, el partido de Benjamin Netanyahu, es la adjudicataria del sistema de intercepción de las comunicaciones de la policía catalana. Mientras, el software Reliant, desarrollado por exmilitares en Tel Aviv, es “la columna vertebral del espionaje de la Guardia Civil”. Según esta investigación, firmada por el periodista Jesús Rodríguez, la tecnología de vigilancia es “uno de los ámbitos por los que el Gobierno español ha pasado de puntillas en el decreto ley de bloqueo a la industria de armamento de...