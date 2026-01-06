¿Qué empresas españolas tienen presencia en Venezuela y cómo les afecta la intervención de Estados Unidos?

Hay mucha cautela entre las empresas españolas que operan en Venezuela. Son algo más de cincuenta las empresas españolas que operan en Venezuela. Entre ellas alguna de las grandes como Repsol, como Telefónica, como Inditex o como BBVA. Todas aseguran que sus trabajadores están bien y esperan acontecimientos para ver si tienen que tomar decisiones. Compañías que guardan silencio a la espera de acontecimientos y de ver cómo afecta a Venezuela la tutela que Estados Unidos ha anunciado sobre su gobierno.