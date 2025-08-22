Las empresas dedican miles de millones a la IA, pero un 95% de los proyectos fracasa, según el MIT

La fiebre inversora que está acelerando el despliegue de la inteligencia artificial se ha basado en una promesa: mayor productividad. Sin embargo, para la inmensa mayoría de empresas, las expectativas fijadas por la industria tecnológica son, cuánto menos, inciertas. Aunque cada vez más compañías invierten ingentes sumas de dinero en integrar programas piloto de IA generativa a su negocio, un 95% de esas iniciativas se estancan y tienen un impacto mínimo o nulo en su cuenta de resultados.