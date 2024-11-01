edición general
4 meneos
12 clics

Para las empresas en China, la lealtad política tiene un costo [ENG]

Un documento de trabajo de la profesora asistente de la Escuela de Negocios de Harvard, Jaya Wen, examina la conformidad política de las empresas que operan en China. Para definir una métrica, el equipo recopiló documentos publicados por el Partido Comunista Chino y utilizó técnicas de aprendizaje automático para identificar las frases más asociadas con la organización. Buscaron estas frases dentro de los informes anuales de las empresas para evaluar la alineación de las firmas con el partido.

| etiquetas: harvard , jaya wen , empresas , china , pcc
4 0 2 K 32 actualidad
2 comentarios
4 0 2 K 32 actualidad
Gry #1 Gry
Ahora que hagan lo mismo con frases de Trump y empresas estadounidenses. :popcorn:
1 K 26
placeres #2 placeres *
#1 efectivamente un análisis del coste de los lobbies en USA (no deja de ser al índice de corrupción de cada país que se valora al invertir) sería el equivalente a este trabajo.

El análisis en sí tiene buena pinta, pero las concusiones son un poco meh., demasiado previsibles.
0 K 11

menéame