Para las empresas en China, la lealtad política tiene un costo [ENG]

Un documento de trabajo de la profesora asistente de la Escuela de Negocios de Harvard, Jaya Wen, examina la conformidad política de las empresas que operan en China. Para definir una métrica, el equipo recopiló documentos publicados por el Partido Comunista Chino y utilizó técnicas de aprendizaje automático para identificar las frases más asociadas con la organización. Buscaron estas frases dentro de los informes anuales de las empresas para evaluar la alineación de las firmas con el partido.