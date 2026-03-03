edición general
¿Qué empresas se benefician del ataque a Irán?

Mientras la “Operación Furia Épica” desmantelaba el programa nuclear de Irán y derrocaba al régimen en Teherán, los mercados financieros no tardaron en reaccionar: el petróleo se disparó, el oro alcanzó máximos y para sorpresa de muchos, la bolsa americana subió impulsada por las acciones de defensa que entraron en un rally histórico. Pero mientras las noticias se centran en la geopolítica, aqui nos hacemos la pregunta que los analistas de televisión suelen omitir: ¿A quién beneficia realmente esta guerra? La respuesta no es una teoría

capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Las que han donado millones y millones a las campañas de Trump, maga, republicanos. Donaciones como empresas y de parte de sus principales dueño y accionistas. Las que han donado millones y millones para la coronacion, para el salon de baile de la casa blanca, para el desfile, .... Los que mas han colaborado en especie como por ejemplo Musk con x y Murdoch con foxnews.

Lo que se llamaria corrupcion en cualquier otra parte del mundo.  media
3 K 35
Free_palestine #7 Free_palestine
#4 se me olvidaban dos sumamente importantes: elbit y Rafael
0 K 20
Free_palestine #2 Free_palestine *
Sin haber entrado en la noticia te diría: Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, ExxonMobil, Chevron y Marathon Petroleum entre otras
0 K 20
eldarel #4 eldarel
#2 Eso en EEUU. En Europa Thales, Airbus military, Rheinmetall...
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
La de tiritas
0 K 8
Rixx #6 Rixx
Cuñados S.A.
0 K 7
#3 Barriales
El Tito Floren
0 K 6

