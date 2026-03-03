¿Qué empresas se benefician del ataque a Irán?

Mientras la “Operación Furia Épica” desmantelaba el programa nuclear de Irán y derrocaba al régimen en Teherán, los mercados financieros no tardaron en reaccionar: el petróleo se disparó, el oro alcanzó máximos y para sorpresa de muchos, la bolsa americana subió impulsada por las acciones de defensa que entraron en un rally histórico. Pero mientras las noticias se centran en la geopolítica, aqui nos hacemos la pregunta que los analistas de televisión suelen omitir: ¿A quién beneficia realmente esta guerra? La respuesta no es una teoría