Productoras de pollos y huevos riegan con excrementos el territorio maya en México

En los últimos meses las avícolas multiplicaron los sitios en zonas selváticas del sur sureste de México donde descargan de forma ilegal las excretas que generan sus megagranjas. Sólo en cercanías de Kinchil, en el poniente de Yucatán, proliferan al menos 8 tiraderos clandestinos. Colectivos vecinales y habitantes de la zona denuncian complicidad de gobiernos, comisarios ejidales y organismos de control. La cercanía de Bachoco y Crío con los poderes políticos de turno. Mapa con tiraderos detectados.