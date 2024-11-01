Empresario farmacéutico de Lugo, detenido por presunto soborno a un ministro de Guinea Ecuatorial

·
:
empresario
,
lugo
,
soborno
,
ministro
,
guinea ecuatorial
9
2
0
K
130
actualidad
4 comentarios
relacionadas
#2
Jodere
Nada nuevo, eso lo hacen todas las empresas farmacéuticas, pagan sobornos a todo el mundo incluidos políticos y medicos
2
K
36
#3
ChatGPT
#2
lo nuevo es que los pillen. Se ve que este no repartió lo suficiente a las personas adecuadas
1
K
25
#1
endy
Sobrecogedor
0
K
7
#4
thror
#1
Ese es el ministro, el farmaceutico es un "sobredador"
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
