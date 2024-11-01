edición general
11 meneos
14 clics

Empresario farmacéutico de Lugo, detenido por presunto soborno a un ministro de Guinea Ecuatorial

El fin último era asegurar que el organismo público Centramed adquiriese los productos comercializados por la empresa lucense.

| etiquetas: empresario , lugo , soborno , ministro , guinea ecuatorial
9 2 0 K 130 actualidad
4 comentarios
9 2 0 K 130 actualidad
#2 Jodere
Nada nuevo, eso lo hacen todas las empresas farmacéuticas, pagan sobornos a todo el mundo incluidos políticos y medicos
2 K 36
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 lo nuevo es que los pillen. Se ve que este no repartió lo suficiente a las personas adecuadas
1 K 25
#1 endy
Sobrecogedor
0 K 7
thror #4 thror
#1 Ese es el ministro, el farmaceutico es un "sobredador"
0 K 10

menéame