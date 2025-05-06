La empresa xAI de Elon Musk esta teniendo actividad sin control de emisiones y está incrementando los casos de asma en Tennessee (EEUU)

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk está contaminando la zona de South Memphis que ha ocasionado que el estado entre en emergencia por casos de asma. Ninguna de las 35 turbinas de gas metano instaladas para xAI tiene controles de contaminación instalados requeridos por las leyes federales. Las turbinas escupen NOx a un ritmo de 1.200 a 2.000 toneladas al año, mucho más que una refinería de petroleo. La admón Trump ha permitido que DOGE elimine programas de reducción de polución en comunidades de color, mientras potencia la IA.