La empresa que más está ganando en España con la IA no es una tecnológica o una energética: es la de Florentino Pérez

Turner, filial de ACS, se ha convertido en la gran protagonista de la construcción de centros de datos a nivel global. los centros de datos generaron más de 9.000 millones de euros en ventas durante 2025, y ACS ya ha entregado más de 9 GW de capacidad en todo el mundo. Esa cifra es extraordinaria, sobre todo considerando que en toda España la capacidad instalada apenas llega a los 7 GW. La empresa española que menos habla de IA lleva años siendo en silencio una de sus grandes beneficiarias.

9 comentarios
josde #6 josde
Le va a dar lo mismo,ya le queda poco para disfrutar sus tropelías, cualquier día dice adiós. :troll:
0 K 20
Sinfonico #4 Sinfonico
En donde se pueda chupar, ahí estará Florentimo
0 K 15
tul #3 tul
la mafia siempre gana
1 K 12
placeres #9 placeres
... Todos sabemos que tipo de persona es Florentino.

¿Pero no entiendo la negatividad tanto aqui como en el artículo?, ¿esto no es un negocio 100% legítimo?, que una empresa constructora haya conseguido contratos con todos los gigantes, en un momento de maxima tensión. pues es una señal que da un buen servicio y que puede prometer resultados. Y como constructora que se hunda el negocio de la IA dentro de 2 años una vez haya vendido el pescado no es un riesgo tan alto como implican en el artículo.

También me molesta la comparación España/USA ¿Que empresas españolas estan invirtiendo masivamente en Data centers? o al menos a la escala de USA, es tener ganas de escupir al cielo
0 K 11
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero *
Muchos de menéame están hiperventilando ahora.  media
0 K 10
Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero
Zapatero, sus hijas, Koldo, Abalos, BegoñA, etc ... pasaban por ahí.
2 K 10
josde #8 josde
#5 Y tu, pero en la acera de enfrente.
0 K 20
fernandoar #7 fernandoar
Mafioso!!!
0 K 9
#2 Khanbaliq
No se refiere al Real Madrid, obviamente.
0 K 7

