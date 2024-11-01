La empresa que más está ganando en España con la IA no es una tecnológica o una energética: es la de Florentino Pérez

Turner, filial de ACS, se ha convertido en la gran protagonista de la construcción de centros de datos a nivel global. los centros de datos generaron más de 9.000 millones de euros en ventas durante 2025, y ACS ya ha entregado más de 9 GW de capacidad en todo el mundo. Esa cifra es extraordinaria, sobre todo considerando que en toda España la capacidad instalada apenas llega a los 7 GW. La empresa española que menos habla de IA lleva años siendo en silencio una de sus grandes beneficiarias.
¿Pero no entiendo la negatividad tanto aqui como en el artículo?, ¿esto no es un negocio 100% legítimo?, que una empresa constructora haya conseguido contratos con todos los gigantes, en un momento de maxima tensión. pues es una señal que da un buen servicio y que puede prometer resultados. Y como constructora que se hunda el negocio de la IA dentro de 2 años una vez haya vendido el pescado no es un riesgo tan alto como implican en el artículo.
También me molesta la comparación España/USA ¿Que empresas españolas estan invirtiendo masivamente en Data centers? o al menos a la escala de USA, es tener ganas de escupir al cielo