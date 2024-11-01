La empresa que más está ganando en España con la IA no es una tecnológica o una energética: es la de Florentino Pérez

Turner, filial de ACS, se ha convertido en la gran protagonista de la construcción de centros de datos a nivel global. los centros de datos generaron más de 9.000 millones de euros en ventas durante 2025, y ACS ya ha entregado más de 9 GW de capacidad en todo el mundo. Esa cifra es extraordinaria, sobre todo considerando que en toda España la capacidad instalada apenas llega a los 7 GW. La empresa española que menos habla de IA lleva años siendo en silencio una de sus grandes beneficiarias.