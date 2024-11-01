edición general
La empresa de Lodosa Karey Solano cierra despidiendo a 36 trabajadores

La empresa ha ocultado información a los trabajadores y además no les ha pagado la nomina del pasado mes.

