La empresa israelí de las balas de la Guardia Civil pierde una batalla contra la Policía

Un tribunal administrativo avala la decisión de la Dirección General de excluir a Guardian de una compra de fundas antihurto para pistolas

2 comentarios
YSiguesLeyendo
seguro que se va a arruinar la empresa sionista esta por perder este contrato, verdad? pues eso
Nylo
Tan buenas no serían las balas de la Guardia Civil si ganó la batalla la policía. Una pena no haber visto el tiroteo :troll:
