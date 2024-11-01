edición general
5 meneos
9 clics
La empresa espacial rusa RSC Energia al borde del colapso, según su CEO [ENG]

La empresa espacial rusa RSC Energia al borde del colapso, según su CEO [ENG]

La Corporación Espacial y Cohetes (RSC) Energia, la empresa rusa líder en el campo de la exploración espacial tripulada, está al borde del colapso, según informa la prensa rusa. Un informe del 26 de agosto del periódico ruso Gazeta.Ru citó un memorando interno del director general de RSC Energia, Igor Maltsev, publicado con motivo del 79º aniversario de la empresa, en el que predijo su probable cierre. La crisis de la industria espacial rusa se ha agravado como consecuencia de la Guerra de Ucrania, y la corporación estatal rusa para actividades

| etiquetas: rsc energia , rusia , pérdidas , maltsev , cierre , ucrania
5 0 0 K 61 actualidad
5 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
La militarizan y ya está. No van a renunciar al armamento espacial.
0 K 12
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
No es la economía Rusa la que colapsa es la empresa estatal rusa, cuando se acabe la guerra de Ucrania se normalizará la situación, el fin de la guerra de Ucrania va a ser un beneficio para Ucrania y para toda Europa, y también Rusia.
0 K 12
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
No es la economía Rusa la que colapsa es la empresa espacial rusa, cuando se acabe la guerra de Ucrania se normalizará la situación, es sorprendente como ha podido continuar la empresa espacial rusa, el fin de la guerra de Ucrania va a ser un beneficio para Ucrania y para toda Europa, y también Rusia.
0 K 12
Barney_77 #4 Barney_77
Eso de que sea líder.... Es una empresa que no ha hecho nada nuevo desde épocas de la URSS.
0 K 9
platypu #5 platypu
Lider seria en los años 70
0 K 8

menéame