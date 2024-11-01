La empresa del crucero del hantavirus: "El ambiente es positivo"

En su web han habilitado un espacio en el que van haciendo unas dos actualizaciones diarias de información sobre las novedades en el barco. Su departamento de comunicación remite a esas actualizaciones cuando desde elDiario.es les hemos preguntado por algunos detalles de la situación actual de los pasajeros, y se limitan a decir que las novedades sobre el estado de salud corresponden a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Eso sí, inciden en que el ambiente en el barco “sigue siendo positivo”.