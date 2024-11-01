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La empresa del crucero del hantavirus: "El ambiente es positivo"

La empresa del crucero del hantavirus: "El ambiente es positivo"

En su web han habilitado un espacio en el que van haciendo unas dos actualizaciones diarias de información sobre las novedades en el barco. Su departamento de comunicación remite a esas actualizaciones cuando desde elDiario.es les hemos preguntado por algunos detalles de la situación actual de los pasajeros, y se limitan a decir que las novedades sobre el estado de salud corresponden a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Eso sí, inciden en que el ambiente en el barco “sigue siendo positivo”.

| etiquetas: empresa , crucero , hantavirus , positivo
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12 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
#2 Tensk
Positivo en hantavirus.
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#4 Empakus
#2 jajajajajaja
Me has hecho reír!!!
Mi positivo para usted, Sr Tensk!
1 K 22
#5 Tensk
#4 Gracias, pero me ha parecido fácil y obvio de hacer, incluso esperable que alguien se hubiera adelantado.

Pero a veces los chistes fáciles tienen su aquel.
1 K 22
#6 Leclercia_adecarboxylata
#5 Lo subí sólo para esto jeje :troll:
1 K 30
#7 Tensk
#6 Pues hale, autodescarta :roll:
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#8 Empakus
#6 a ver tú, microbiólogo...
A ver si te lo curras y nos haces una máster class de lo del hantavirus y nos dices si tenemos que ir acaparando papel de wáter!!! ;)
P.D. fuera coñas... Demuestra que MNM vale para algo y cúrrate una info, no?
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#10 Leclercia_adecarboxylata
#8 Lo he pensado, pero no te creas que parto de una gran base. El hantavirus es un virus raro, aquí prácticamente no se ve y no es de lo que más sabemos.

Pero bueno, ya veré...
1 K 30
#12 Empakus
#10 oleeeeee!!!
Me basta con que no te haya molestado mi propuesta!!!!
;)
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Chavales, yo no digo nada pero mi mujer ya ha llenado parte de la despensa de papel higiénico.
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cfsr86 #1 cfsr86
Hay buenrollo...
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Mar_Dominguez_Puig #11 Mar_Dominguez_Puig
El mejor lugar para trabajar. Mañana echo currículum
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menéame