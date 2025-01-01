edición general
Empresa china prueba con éxito innovadora turbina eólica de dos aspas, 500 días de operación estable y 99,3% de disponibilidad

Envision Energy, empresa global especializada en tecnología verde, ha marcado un nuevo hito en la evolución de la energía eólica. Su prototipo de turbina inteligente terrestre de dos palas ha superado los 500 días de funcionamiento continuo, alcanzando un índice de disponibilidad del 99,3%, un tiempo medio entre fallos (MTBT) de 2.444 horas y una producción equivalente a 3.048 horas de carga completa. Menor coste de producción y mejora de la accesibilidad en lugares de difícil alcance son algunas de sus ventajas

#2 Grahml
Envision es el segundo mayor fabricante del mundo de aerogeneradores, después de Goldwind.

Tienen un 15 % del mercado (que básicamente se reduce al mercado chino).

Así que les toca ya comenzar a innovar en lugar de estar usando los desarrollos iniciados en otros continentes.

Bien por los chinos, porque cuánta más bilis y más mentiras suelte Trump sobre ese pozo negro de mierda que tiene de boca, más rápido adelantará China a EEUU en aspectos energéticos y otros tantos estratégicos, a nivel global.

EEUU está cavando su propia tumba alegando falsamente que el sector eólico mata ballenas, o que en algún momento los republicanos se han preocupado por el águila real.

Más falsos y cínicos no se puede ser.
calde #3 calde
No lo veo.

Menos palas significa menos potencia por aerogenerador, y por tanto menor rentabilidad.

Se puede compensar con más velocidad o palas más grandes. Pero esto es, o más mantenimiento, o más complejidad de la pala y más espacio necesario.

Mucho tendría que aumentar la rentabilidad de cada pala para compensar todo eso.

Lo de reducir el coste de instalación por tener una pala menos, no lo veo. El mayor coste será disponer del espacio, el poste, la cimentación, preparar los caminos de acceso, ...
#4 Pitchford
#3 No veo que menos palas tenga que implicar menos potencia. El área de barrido es la misma. El tener solo dos palas implicará probablemente tener que girar a más velocidad para una determinada velocidad de viento, con el fin de barrer todo el área en el mismo tiempo que con 3 palas.
#1 cocococo
Los molinos son como los ciclomotores. Los ciclomotores antiguos eran de dos tiempos y por lo tanto tenían más vigor que los actuales de cuatro tiempos. Mandabas a tomar por culo el 49 cc, le metías un 74 cc, capabas el pistón, le metías un carburador ganso, ponías una catalina con menos dientes, le echabas nitrometano a la gasolina, un manillar bajo para que sea la cosa más aerodinámica, reforzabas los resortes del disco de embrague y te podías codear con una BMW de 1200 cc.
#5 sliana
Dos palas implica zona de sombra en el mástil
