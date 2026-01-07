Los empleados del comercio textil van a la huelga este miércoles 7 de enero, primer día de rebajas

CIG y UGT han convocado una nueva jornada de huelga este miércoles 7 de enero, primer día de rebajas, en el comercio del sector textil de toda la provincia de A Coruña, para reclamar un marco gallego que «blinde los convenios provinciales frente al estatal». De acuerdo con esas centrales sindicales, la patronal ARTE, que incluye grandes empresas como Mango, H&M, Primark, Inditex, Cortefiel, Kiabi o Uniqlo, quiere usar el estatal para implantar «peores condiciones».