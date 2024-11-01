edición general
Un empleado es despedido por trabajar sin descanso durante su jornada laboral

Un empleado fue despedido por negarse a realizar el descanso durante su jornada laboral, pese a que dicho descanso estaba regulado en un acuerdo interno firmado años atrás. El Tribunal Superior de Justicia terminó respaldando la decisión empresarial, convirtiendo el caso en un ejemplo claro de las consecuencias que puede tener incumplir lo pactado. Se trata de una situación que podría repetirse en otros entornos laborales similares.

#1 Leon_Bocanegra *
Este no será el mismo que ha salió por aquí que no quería hacer el descanso para comer para así irse antes a su casa?
taSanás #3 taSanás *
#1 correcto, lo es.

es un caso curioso, La empresa pasó de computar la hora del bocata como hora de trabajo, a sacarla de la jornada (legalmente) así que pasa de estar las X horas en el curro a X horas+15 mins.
antesdarle #5 antesdarle
“ A pesar de los requerimientos de sus superiores, mantuvo su postura, lo que derivó en varias sanciones disciplinarias consistentes en suspensiones de empleo y sueldo, una de ellas de hasta 10 días.”

Bien despedido, y de buena se han librado en esta empresa.
taSanás #4 taSanás
En este caso el tío quería salir antes, "comiéndose" el descanso.
Aquí se abre un melón porque, por un lado el empleador es responsable de la salud de los trabajadores , de que no corran riesgos, etc. Si la jornada contempla descansos, deben cumplirse.
Es como el meón del Ramadán, durante el día no pueden beber, ¿Qué hace un empleador que tenga a musulmanes que trabajen en el campo con ese tema? les permite no beber? y si hay desmayos o accidentes por ello? tiene culpa?, Si…   » ver todo el comentario
antesdarle #6 antesdarle
#4 pues yo no veo ningún melón. Se debe cuidar la saludad de los trabajadores, el que no quiera, a su casa.
taSanás #7 taSanás
#6 es un melón enorme. No hay huevos a obligarle a un musulmán a beber en el ramadán. lo que habla bastante poco de la seriedad de la administración en cuanto a que si realmente quieren seguridad en el trabajo, o todo es un paripé
#8 DiDiNu
#4 poco debate hay: articulo 34 del Estatuto de los Trabajadores: Jornada de más de 6 horas exige un descanso de 15 minutos. Otra cosa es como se contabilizan esos 15 minutos. Y en mi opinión tanto empresario como trabajador debn exigir los EPIS
