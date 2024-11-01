Un empleado es despedido por trabajar sin descanso durante su jornada laboral

Un empleado fue despedido por negarse a realizar el descanso durante su jornada laboral, pese a que dicho descanso estaba regulado en un acuerdo interno firmado años atrás. El Tribunal Superior de Justicia terminó respaldando la decisión empresarial, convirtiendo el caso en un ejemplo claro de las consecuencias que puede tener incumplir lo pactado. Se trata de una situación que podría repetirse en otros entornos laborales similares.
| etiquetas: descanso laboral , despido , estatuto de los trabajadores
es un caso curioso, La empresa pasó de computar la hora del bocata como hora de trabajo, a sacarla de la jornada (legalmente) así que pasa de estar las X horas en el curro a X horas+15 mins.
Bien despedido, y de buena se han librado en esta empresa.
Aquí se abre un melón porque, por un lado el empleador es responsable de la salud de los trabajadores , de que no corran riesgos, etc. Si la jornada contempla descansos, deben cumplirse.
Es como el meón del Ramadán, durante el día no pueden beber, ¿Qué hace un empleador que tenga a musulmanes que trabajen en el campo con ese tema? les permite no beber? y si hay desmayos o accidentes por ello? tiene culpa?, Si… » ver todo el comentario