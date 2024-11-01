Un empleado es despedido por trabajar sin descanso durante su jornada laboral

Un empleado fue despedido por negarse a realizar el descanso durante su jornada laboral, pese a que dicho descanso estaba regulado en un acuerdo interno firmado años atrás. El Tribunal Superior de Justicia terminó respaldando la decisión empresarial, convirtiendo el caso en un ejemplo claro de las consecuencias que puede tener incumplir lo pactado. Se trata de una situación que podría repetirse en otros entornos laborales similares.