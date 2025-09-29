edición general
4 meneos
13 clics
Empieza la construcción de los reactores nucleares K-22 para el futuro portaaviones PA-NG francés [ENG]

Empieza la construcción de los reactores nucleares K-22 para el futuro portaaviones PA-NG francés [ENG]

Los módulos de acero destinados a albergar los reactores K-22 representan un desafío industrial sin precedentes para la industria naval francesa. Con 14 metros de altura, 13 metros de diámetro y un peso aproximado de 1.300 toneladas cada uno, fueron diseñados por TechnicAtome y serán fabricados por Naval Group. Tras la actual fase de construcción, se espera que las pruebas en el mar comiencen en 2036. Con una longitud cercana a los 300 metros, un desplazamiento de entre 70.000 y 75.000 toneladas y un diseño compatible con los sistemas de armas

| etiquetas: k-22 , reactores , nucleares , pa-ng , naval , francia
3 1 0 K 48 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
#2 harverto
Un barco de guerra que se llama PANG...
2 K 38
DDJ #5 DDJ
#4 ¿Yo qué sé? ¿Crees por mi comentario anterior que soy alguien que tiene alguna idea de ingeniería naval militar? :shit:
1 K 19
#7 Alcalino
dentro de 10 años, habrá drones que podrán un barco como ese, a un coste, 100000000 menor
0 K 10
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Cualquier carrier de USA mide más de 300 metros
0 K 10
DDJ #3 DDJ *
#1 Más metros más fácil para BA-NG
0 K 10
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#3 Ya. Y las EM launchers?
0 K 10
#6 cunaxa
Vaya peligro estar en alta mar en un bote con reactores nucleares y ser objetivo de los disparos de los enemigos.
A primera vista el concepto es muy malo. A lo mejor piensan que nunca van a tener problemas en los reactores que afecten a la tripulación. O que les da igual la tripulación.
0 K 8

menéame