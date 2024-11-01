El emperador Conrado II regula los feudos en el reino de Italia

El emperador germánico Conrado II se empeñó en afirmar su autoridad sobre un reino de Italia que se le mostraba díscolo. Hacia allí se encaminó en el 1036 con sus huestes y promulgó en el 1037 su política Constitución de Feudos, en un tiempo que la historiografía reciente ha considerado crucial para la forja del feudalismo: el de la llamada mutación feudal. En una tierra en disputa, Conrado II quiso granjearse el favor de caballeros y ciudadanos frente a los grandes magnates, los mayores poseedores de dominios.