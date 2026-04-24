Empeoran los problemas de endeudamiento de las familias: la morosidad casi se cuadruplicó en un año y es la más alta en dos décadas

En los últimos doce meses, la morosidad en los créditos otorgados a las familias experimentó un aumento significativo. Las estadísticas oficiales indican que la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas subió de 2,94% en febrero de 2025 a 11,2% al cabo de un año, alcanzando así el mayor nivel en más dos décadas. Dentro de este escenario, los préstamos personales muestran los índices de incumplimiento más altos de los últimos quince años.
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Creo que te equivocas en un concepto ... los que tienen que vivir mejor en una sociedad capitalista no son los de abajo. Es más, cuanto peor vivan los de abajo, más fácil es encontrar lacayos a los de arriba.
Y eso es el capitalista libertarra que tanto adora el fatxapobre.