·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8749
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
5703
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
6354
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
5467
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
4017
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
406
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
348
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
654
El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León
440
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
357
La UEFA envía un mensaje a Israel por Gaza: "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
151
clics
Empecé sin expectativas este mundo abierto de ciencia ficción disponible en Game Pass. 10 horas después creo que es uno de los grandes infravalorados de 2025
Atomfall me convenció con su genial diseño, y sobre todo, su convicción a la hora de hacer un juego y no un estudio de mercado...
|
etiquetas
:
videojuegos
,
impresiones
,
actualidad
,
web
,
articulo
,
ocio
1
1
0
K
14
ocio
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
14
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente