edición general
2 meneos
151 clics

Empecé sin expectativas este mundo abierto de ciencia ficción disponible en Game Pass. 10 horas después creo que es uno de los grandes infravalorados de 2025

Atomfall me convenció con su genial diseño, y sobre todo, su convicción a la hora de hacer un juego y no un estudio de mercado...

| etiquetas: videojuegos , impresiones , actualidad , web , articulo , ocio
1 1 0 K 14 ocio
sin comentarios
1 1 0 K 14 ocio

menéame