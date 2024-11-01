·
La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí
La hija del presidente de EE UU fue aplaudida tras llegar a la tribuna de visitantes del hemiciclo hebreo para escuchar el discurso de su padre.
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-israel-no-pueden-permi
|
etiquetas
:
ivanka trump
,
trump
,
netanyahu
,
parlamento israelí
,
israel
#2
soberao
Multimillonarios de fiesta y al lado a unos kilómetros un campo de concentración donde han asesinado a más de medio millón de civiles. Y ahí están como si no les llegaran las noticias. Así de nazis son.
3
K
46
#4
javibaz
#2
y ahora los reunifican para después seguir matándolos. Tiempo al tiempo.
0
K
12
#1
cenutrios_unidos
El Reich de los mil años.
0
K
16
#3
vvjacobo
@admin
necesito un motivo de meneo negativo que sea "arcada"
0
K
11
