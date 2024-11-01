edición general
3 meneos
39 clics

La emotiva ovación a una Ivanka Trump al borde de las lágrimas en el Parlamento Israelí

La hija del presidente de EE UU fue aplaudida tras llegar a la tribuna de visitantes del hemiciclo hebreo para escuchar el discurso de su padre. www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-israel-no-pueden-permi

| etiquetas: ivanka trump , trump , netanyahu , parlamento israelí , israel
2 1 3 K 19 actualidad
4 comentarios
2 1 3 K 19 actualidad
#2 soberao
Multimillonarios de fiesta y al lado a unos kilómetros un campo de concentración donde han asesinado a más de medio millón de civiles. Y ahí están como si no les llegaran las noticias. Así de nazis son.
3 K 46
javibaz #4 javibaz
#2 y ahora los reunifican para después seguir matándolos. Tiempo al tiempo.
0 K 12
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
El Reich de los mil años.
0 K 16
vvjacobo #3 vvjacobo
@admin necesito un motivo de meneo negativo que sea "arcada"
0 K 11

menéame