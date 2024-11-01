edición general
7 meneos
22 clics
La emoción de Juanma Moreno al recordar el "escenario de guerra" tras el accidente de Adamuz: "A mí también me afecta"

La emoción de Juanma Moreno al recordar el "escenario de guerra" tras el accidente de Adamuz: "A mí también me afecta"

"Evidentemente a mí también me afecta. Yo soy persona y no estoy acostumbrado a vivir situaciones tan duras y al final hay recuerdos, hay momentos y son complicados", ha expresado el presidente andaluz con la voz entrecortada mientras añadía que todos los implicados tendrán que hacer "un repaso mental de la situación vista, vivida y observada".

| etiquetas: adif , accidente
6 1 0 K 63 actualidad
10 comentarios
6 1 0 K 63 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
ese "yo", que no era necesario incluirlo, con "soy persona" habría bastado, le ha salido del alma por quién/es sabemos, miembros de su mismo partido. algo así como decir "otros no, u otros no sé, yo lo que sé es que yo soy persona y a mí sí me afecta". pues eso, que tomen nota quienes se den por aludidos
2 K 29
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
por cierto, sabéis que ha ido a Aljaraque, en Huelva, a dar el pésame en persona a los abuelos de esa niña de 6 años que ha sido la única superviviente de su familia? sabéis a cuántos medios ha convocado para ello y cuántas fotografías se ha hecho? CERO. no ha ido a hacerse la foto, ha ido porque es persona. y que conste que su administración no es la responsable del accidente, a ver si tienen Puente o Sánchez la suficiente humanidad para hacer lo mismo... obviamente que no, no la tienen
1 K 26
#9 Butterstoch
#3 me parece bien lo que ha hecho, pero me parecería mejor que hubiera hecho eso también con todas las familias de las víctimas por cáncer de mama, de las que él es responsable.
1 K 17
A.more #10 A.more
#9 lo del los cribados mal, muy mal. Ahora se está portando como un señor. Al cesar lo que es del cesar.
0 K 8
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
a esa gente tan informada que afirma que gobierna con Vox... un saludo!
0 K 18
#7 Barriales
Lágrimas de cocodrilo.
0 K 8
Andreham #5 Andreham *
Si le está saliendo un corazoncito lo que tiene que hacer es cortar el gobierno con VOX y despedir a todos los involucrados en el tema de los cánceres de mama.

Si no, simplemente está farmeando aura como dicen los críos ahora o "ganándose a la gente" como decíamos en mi tiempo, y visto el interés que tienes en promover y guiar el debate, tiene pinta de que van más los tiros por aquí, que quiere jugar la baza de ser "la persona del PP que tiene corazón" frente a la loca del…   » ver todo el comentario
0 K 8
#8 Tensk
#5 ¿Gobierno con Vox en Andalucía? Si el PP tiene la absoluta allí.
0 K 10
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Vaya payaso.
0 K 7
#4 AlexGuevara
Juanma sabe
0 K 7

menéame