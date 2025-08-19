edición general
Las emisiones de carbono provocadas por los incendios de la primera quincena de agosto en España alcanzan su cifra más alta en 23 años

Es un dato que da idea de la magnitud de los incendios que arrasan el noroeste de la Península y que acaba de dar el sistema de vigilancia Copernicus

