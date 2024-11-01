edición general
Emirates crea una ciudad para 12 mil empleados

Las obras se iniciarán al final de la primavera de este año y el complejo podrá recibir a los primeros habitantes en 2029

| etiquetas: emirates , ciudad , empleados , 12k
