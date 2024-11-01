edición general
22 meneos
74 clics
Emilio Delgado desmonta a Andrea Levy en menos de dos minutos: "A la familia Ayuso no se la puede tocar, le podéis preguntar a Casado"

Emilio Delgado desmonta a Andrea Levy en menos de dos minutos: "A la familia Ayuso no se la puede tocar, le podéis preguntar a Casado"  

"Es muy curioso que un litigio con Hacienda trascienda a caso mediático cuando esta persona no tiene vinculación con ninguna institución de la Comunidad de Madrid", aseguró Levy. Emilio Delgado respondió así: "A lo mejor no hubiera trascendido si la presidenta no se hubiera puesto a defenderle en la sede oficial de la Comunidad de Madrid, si no hubiera encargado a su jefe de Gabinete llamar a periodistas para decirles que les iba a cerrar el medio si seguían informando sobre ese caso o si el secretario general del PP de Madrid no..."

| etiquetas: emilio delgado , andrea levy , ayuso , novio , hacienda
18 4 2 K 374 actualidad
4 comentarios
18 4 2 K 374 actualidad
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Buena familia deben ser. No les salió muy espabilada la nena, pero han sabido buscarle un buen enchufe.
0 K 12
pitercio #3 pitercio
A ver, la familia de Ayuso es como la abuela del yonki camello que era la titular de la cuenta con el nieto de autorizado. Si vas a por ella le desmontas la seguridad personal y el plan de negocio.
0 K 12
#4 veratus_62d669b4227f8
Espero que Emilio Delgado no desaparezca de la vida política. Hace falta gente asi, que les diga las cosas en la cara con educación, datos y contundencia, que ponga en evidencia su discurso para amebas salvapatrias con banderitas.
0 K 7
#1 Ovidio
Un poquito de porfavor.

Para hablar me levantan la mano. Para insultar, también.

Papá, tú no eres una persona, eres un experimento de la CIA
0 K 6

menéame