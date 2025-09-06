edición general
Emergencias omite en el informe a la la jueza de la DANA de València la llamada de AEMET que se filtró manipulada

Emergencias omite en el informe a la la jueza de la DANA de València la llamada de AEMET que se filtró manipulada

La Conselleria de Emergencias omite en el informe remitido a la la jueza de la dana la llamada que realizó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que se filtró, manipulada, el 12 de febrero. Una filtración que investiga un juzgado de Llíria tras la denuncia presentada por la entidad estatal.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Atacan a la AEMET porque su trabajo, avisar del clima disminuye el consumo aunque muera gente. Por eso nuestra lucha debe ser por el clima y difundir. O van a seguir con el holocausto
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue *
Ahora tenemos otra alerta por fuertes tormentas y lo que se discute en Valencia es:
- La carta de la periodista que estaba con Mazón
- Cambiar el acento de València
- Si ampliar el puerto
- Los asesores de Mazón
- Las manipulaciones de emergencias

Todo sale a la vez y así cuando buscas sobre València no ves el problema climático porque hunde el consumo, turismo, burbuja inmobiliaria aunque cueste vidas
efectogamonal #4 efectogamonal
Sorpresón {0x1f525}
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Si mienten es porque tienen necesidad de ello para intentar escurrir el bulto de las responsabilidades, y sus defensores, en especial los medios, tragando a base de bien.
#3 Klamp
Hay filtraciones y filtraciones
humono #5 humono
Como si viera la excusa, ... es que como lo están investigando en otro Juzgado.

"La subdirección general de Emergencias (que ha elaborado el informe, suscrito por una funcionaria y no por el subdirector general, Jorge Suárez) ..." ya exculpando. A esa funcionaria que ha suscripto el informe tendrán que darle otra medalla, ¿no?.
