Emergencias omite en el informe a la la jueza de la DANA de València la llamada de AEMET que se filtró manipulada

La Conselleria de Emergencias omite en el informe remitido a la la jueza de la dana la llamada que realizó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que se filtró, manipulada, el 12 de febrero. Una filtración que investiga un juzgado de Llíria tras la denuncia presentada por la entidad estatal.
Todo sale a la vez y así cuando buscas sobre València no ves el problema climático porque hunde el consumo, turismo, burbuja inmobiliaria aunque cueste vidas
"La subdirección general de Emergencias (que ha elaborado el informe, suscrito por una funcionaria y no por el subdirector general, Jorge Suárez) ..." ya exculpando. A esa funcionaria que ha suscripto el informe tendrán que darle otra medalla, ¿no?.