13
meneos
94
clics
Emergencias lanza un mensaje EsAlert a los móviles frente a la alerta roja más de 12 horas antes
La alerta roja comienza a las cuatro de la madrugada en la provincia de Valencia
|
valencia
,
esalert
,
lluvias
actualidad
20 comentarios
actualidad
#1
Milmariposas
Y hacen bien. La población debe poder decidir qué hacer en momentos de emergencia. Espero que no saboteen ni boicoteen.
3
K
50
#19
sotillo
#1
Esto es lo que se debió hacer y no se hizo, el resultado, más de 200 muertos que no tuvieron ninguna oportunidad, si con esto todo el gobierno de Valencia no dimite es por que no tienen ninguna vergüenza
2
K
37
#3
mahuer
Después de cancelar la alarma me han entrado unas ganas locas de reservar en el Ventorro.
4
K
47
#7
Tronchador.
#3
¿Que sonido Orwelliano ha sido ese? Nos quieren controlar...
1
K
11
#16
Ovlak
#3
Pues date prisa que alguna reserva seguro que ya hay
0
K
12
#6
sarri
#4
Estoy en València ciudad
1
K
23
#9
Tronchador.
#6
Pues raro de narices, mírate la configuración, mi madre estaba por la zona y le ha llegado, yo estoy un poco al interior norte y me ha llegado. Mira a ver si lo tienes apagado.
0
K
7
#10
sarri
#9
Me extraña, a este mismo móvil me llegaron los sms de la dana y de una semana después, pero voy a ver
0
K
11
#11
Drazul
#10
es que no es un SMS lo que se manda, es otro sistema que se puede apagar. Y de hecho algunos móviles lo tienen apagado de fábrica
0
K
9
#14
sarri
#11
Lo he mirado según estas (
www.incibe.es/ciudadania/blog/alertas-de-proteccion-civil-en-espana-co
) instrucciones y todo activado.
Acabo de ver que hay un historial de alertas, y tengo 4 del 29, 30, 31 de octubre y 13 noviembre, nada de hoy
0
K
11
#8
cunaxa
Mazón dimisión.
2
K
22
#20
sarri
#18
Ni a mi ni a tres familiares en Valencia (ciudad) les ha llegado.
0
K
11
#15
a69
Así tienen tiempo en El Ventorro para preparar el menú VIP y dejar listas las habitaciones.
0
K
11
#2
sarri
Alguien que confirme que le ha llegado y dónde? A mi de momento nada
0
K
11
#4
Tronchador.
#2
¿Donde vives? Es para litoral Valencia. Si estás fuera de la zona no te llegará.
0
K
7
#5
mahuer
#2
a mí me ha llegado, litoral norte de Valencia.
0
K
10
#12
perej
#2
Bétera, Alfafar, la Pobla de Farnals, El Puig....tengo muchas confirmaciones.
La han enviado a todos los de la zona
0
K
10
#17
ansiet
#2
Hoya de Buñol, Chiva. Aquí ha llegado.
0
K
10
#18
aauivozcrx
#2
ha llegado a toda la provincia
0
K
9
#13
perej
Me queda la duda, ¿Si hubieran estado previstas en Sábado, la habrían enviado?
Quizá han aprendido algo.
0
K
10
