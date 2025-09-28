edición general
Emergencias lanza un mensaje EsAlert a los móviles frente a la alerta roja más de 12 horas antes

La alerta roja comienza a las cuatro de la madrugada en la provincia de Valencia

Milmariposas #1 Milmariposas
Y hacen bien. La población debe poder decidir qué hacer en momentos de emergencia. Espero que no saboteen ni boicoteen.
sotillo #19 sotillo
#1 Esto es lo que se debió hacer y no se hizo, el resultado, más de 200 muertos que no tuvieron ninguna oportunidad, si con esto todo el gobierno de Valencia no dimite es por que no tienen ninguna vergüenza
mahuer #3 mahuer
Después de cancelar la alarma me han entrado unas ganas locas de reservar en el Ventorro.
#7 Tronchador.
#3 ¿Que sonido Orwelliano ha sido ese? Nos quieren controlar...
Ovlak #16 Ovlak
#3 Pues date prisa que alguna reserva seguro que ya hay
#6 sarri
#4 Estoy en València ciudad
#9 Tronchador.
#6 Pues raro de narices, mírate la configuración, mi madre estaba por la zona y le ha llegado, yo estoy un poco al interior norte y me ha llegado. Mira a ver si lo tienes apagado.
#10 sarri
#9 Me extraña, a este mismo móvil me llegaron los sms de la dana y de una semana después, pero voy a ver
#11 Drazul
#10 es que no es un SMS lo que se manda, es otro sistema que se puede apagar. Y de hecho algunos móviles lo tienen apagado de fábrica
#14 sarri
#11 Lo he mirado según estas (www.incibe.es/ciudadania/blog/alertas-de-proteccion-civil-en-espana-co) instrucciones y todo activado.

Acabo de ver que hay un historial de alertas, y tengo 4 del 29, 30, 31 de octubre y 13 noviembre, nada de hoy
#8 cunaxa
Mazón dimisión.
#20 sarri
#18 Ni a mi ni a tres familiares en Valencia (ciudad) les ha llegado.
a69 #15 a69
Así tienen tiempo en El Ventorro para preparar el menú VIP y dejar listas las habitaciones.
#2 sarri
Alguien que confirme que le ha llegado y dónde? A mi de momento nada
#4 Tronchador.
#2 ¿Donde vives? Es para litoral Valencia. Si estás fuera de la zona no te llegará.
mahuer #5 mahuer
#2 a mí me ha llegado, litoral norte de Valencia.
#12 perej
#2 Bétera, Alfafar, la Pobla de Farnals, El Puig....tengo muchas confirmaciones.
La han enviado a todos los de la zona
ansiet #17 ansiet
#2 Hoya de Buñol, Chiva. Aquí ha llegado.
#18 aauivozcrx
#2 ha llegado a toda la provincia
#13 perej
Me queda la duda, ¿Si hubieran estado previstas en Sábado, la habrían enviado?
Quizá han aprendido algo.
