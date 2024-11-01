"Emblema de la deshumanización de los palestinos": el hijo que enterró a su padre y luego tuvo que sacarlo de la tumba ante la amenaza de los colonos israelíes en Cisjordania

Colonos israelíes armados interrumpieron el entierro de Husein Asasa, de 80 años, en la aldea cisjordana de Asasa, cerca de Jenín, y obligaron a la familia a desenterrar el cuerpo horas después de haberlo sepultado. Mohamed Asasa acababa de regresar a casa tras enterrar a su padre, Hussein, de 80 años, cuando varios niños irrumpieron en la vivienda gritando: "¡Los colonos están desenterrando la tumba!" En la pequeña aldea de Asasa, cerca de Jenín, en Cisjordania, de la que tomó su nombre el patriarca de la familia, Hussein era una figura.