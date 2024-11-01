Colonos israelíes profanan un cementerio y fuerzan a palestinos a desenterrar a su hijo

Un grupo de colonos israelíes profanaron una tumba en el cementerio de Asasa, al sur de la ciudad palestina de Yenín, norte de Cisjordania ocupada, obligando a una familia palestina a exhumar el cuerpo de su hijo y llevárselo a otro camposanto, confirmó este sábado a EFE el Ejército israelí. El entierro, que tuvo lugar el viernes, ocurrió en un cementerio a tan solo unos 300 metros del asentamiento ilegal de Sa Nur, restablecido en abril de 2025 en suelo palestino. Poco después, unos colonos comenzaron a excavar la tumba donde una familia…
