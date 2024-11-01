Colonos israelíes profanan un cementerio y fuerzan a palestinos a desenterrar a su hijo

Un grupo de colonos israelíes profanaron una tumba en el cementerio de Asasa, al sur de la ciudad palestina de Yenín, norte de Cisjordania ocupada, obligando a una familia palestina a exhumar el cuerpo de su hijo y llevárselo a otro camposanto, confirmó este sábado a EFE el Ejército israelí. El entierro, que tuvo lugar el viernes, ocurrió en un cementerio a tan solo unos 300 metros del asentamiento ilegal de Sa Nur, restablecido en abril de 2025 en suelo palestino. Poco después, unos colonos comenzaron a excavar la tumba donde una familia…

| etiquetas: sionistas , deshumanización , palestinos , cementerio , exhumación
Supercinexin #2 Supercinexin
Bueno, se lo han currao y han sido buenas personas. Otras veces meten directamente la Caterpillar y va todo, nichos, cuerpos y lápidas, directamente a la escombrera. Hay que hacer también refuerzo positivo, resaltar cuando hacen algo bueno, a ver si así cambian.
Aokromes #5 Aokromes
#2 bueno, mas que buenas personas, menos malas personas.
Free_palestine #6 Free_palestine *
#2 ya tiene que ser duro para un padre enterrar a su propio hijo, como para ver cómo sus asesinos te obligan a desenterrarle :ffu:
JanSmite #1 JanSmite
¿Nadie va a hacer nada ante los abusos inhumanos de los sionistas?
makinavaja #3 makinavaja
#1 No. Como mucho los de Hizbola y los de Hamas harán lo que buenamente puedan.
Free_palestine #4 Free_palestine *
Cada vez que creía que habían tocado fondo, está gentuza me demuestra que todavía tienen cuerda para seguir bajando :palm:
D303 #7 D303
Han mejora mucho antes los enterraban vivos con un Bulldozer.
www.youtube.com/watch?v=w3S3NGEJN8w
