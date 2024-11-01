·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5439
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
3916
clics
Mapa interactivo de todos los castillos de España
3422
clics
Aguirre y Lacalle: la entrevista de dos tontos muy tontos
5030
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3881
clics
Un mal ejemplo
más votadas
257
Ayuso concedió 800.000 euros a empresas sin empleados que pagaban al bufete de Rafael Catalá
307
Empresa de verificación de identidad para Chatgpt, Roblox, Discord, LinkedIn... envía datos al aparato de vigilancia estadounidense con 269 verificaciones distintas (ENG)
322
Madrid Network: El "chiringuito" del PP que dilapidó 80 millones y que une a Ayuso y Abascal en el desfalco de dinero público
274
Las 10 medidas del programa de Vox que muestran el puño de hierro de Abascal contra los trabajadores españoles
260
González Amador y Quirón: la intrahistoria de la estrecha relación de la pareja de Ayuso con el gigante de la sanidad privada
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
14
clics
Los embalses del Duero se encuentran al 82,8 % de su capacidad
Este valor supone casi 14 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y un punto más que lo registrado hace un año. Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 87,5%.
|
etiquetas
:
embalses
,
duero
,
capacidad
4
1
2
K
48
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
2
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente