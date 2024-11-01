edición general
Los embalses del Duero se encuentran al 82,8 % de su capacidad

Este valor supone casi 14 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y un punto más que lo registrado hace un año. Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 87,5%.

