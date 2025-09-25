·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4599
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
4691
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
3997
clics
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
3379
clics
Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo
3710
clics
Ghosts'N Goblins... Ese sí era un juego difícil
más votadas
550
Cuando la familia de Rajoy tenía asistente y no era malversación
495
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
497
Corea del Norte amenaza con bombardear Tel Aviv si Israel mata a Greta Thunberg [EN]
261
China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar
522
Silvia Intxaurrondo enumera, uno a uno, todos los errores del juez Peinado en el 'caso Begoña'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
31
clics
Eman, expulsada del instituto en Logroño por llevar hiyab: "Limitan mi derecho a la educación por ser musulmana"
Eman Akram tiene 17 años, es de origen pakistaní y lleva hiyab. Y por eso fue expulsada del Instituto Práxedes Mateo Sagasta en Logroño la semana pasada
|
etiquetas
:
expulsada
,
instituto
,
hiyab
11
0
2
K
104
actualidad
53 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
0
2
K
104
actualidad
Comentarios destacados:
#4
No, por ser musulmana no. Por no cumplir las normas.
Las excepciones por motivos religiosos no pueden existir, porque sino, nosotros los pastafaris tenemos derecho a pizza a mediodía.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
xazazu
No, por ser musulmana no. Por no cumplir las normas.
Las excepciones por motivos religiosos no pueden existir, porque sino, nosotros los pastafaris tenemos derecho a pizza a mediodía.
22
K
219
#17
verocla
#4
No me seas hereje.
Pasta y con colador en la cabeza!
3
K
39
#20
xazazu
#17
Es lo que tienen las religiones, que el clero y los fieles las redefinen a conveniencia. Si aceptamos eso, estamos jodidos. Que se quite la ropa prohibida y haga clase como todo el mundo.
0
K
6
#25
fremen11
*
#1
#4
Entonces las medallitas y los crucifijos los dejan antes de entrar al instituto??
2
K
24
#38
Gadfly
#25
sabes lo que es la indigencia mental?
0
K
7
#49
fremen11
#38
Lo que tu padeces??
0
K
8
#39
Veo
#25
Comprensión lectora cero. Precisamente
#1
está diciendo que no es por motivos religiosos.
0
K
8
#50
fremen11
#39
Ok
0
K
8
#46
sxentinel
#25
Con que no estén a la vista es suficiente.
Los pueden llevar en los bolsillos o la mochila o incluso debajo de la camiseta.
0
K
13
#31
Cantro
#4
tú no eres pastafari: tú eres un acólito del Dios del colesterol
0
K
11
#1
Aguarrás
Esque por ser musulmana las reglas no son diferentes para ella.
Ni con gorra, velo, cascos o lo que sea.
16
K
152
#6
ingenierodepalillos
No, puede perfectamente seguir siendo musulmana, su fe no se quebranta por no llevar cubierta la cabeza con un símbolo religioso en un lugar donde está prohibido cubrirse la cabeza.
Estoy hasta los cojones del victimismo religioso.
¡Maduren!
12
K
122
#27
reivaj01
#6
"¡Maduren!"
Así es como llaman al presidente de Venezuela en Alemania.
.
2
K
30
#33
ingenierodepalillos
#27
Comentarios así son los que hacen replantearme si deberíamos hacer excepciones con la pena capital.
0
K
11
#41
Veo
#33
Con pena capital te refieres al destierro
a
Madrid?
1
K
19
#51
ingenierodepalillos
#41
Sí, pero sin sonreír ni cantar canciones en el autobús, con mucha pena.
0
K
11
#2
Sawyer76
Ojalá lo hagan en todos los centros educativos y públicos.
12
K
119
#3
Macadam
*
Renuncias a tu derecho a la educación por llevar hiyab, o pasamontañas
10
K
102
#12
Connect
Madre mía que comentarios. Ahora entiendo que España esté virando a la extrema derecha. ¿Qué tendrá que ver una gorra con un atuendo por motivos religiosos? Por la misma regla de tres, en la comida también le damos cerdo? Porque hacer diferencias? Es mas, a los veganos les ponemos un filete de ternera. A ver si se van a quedar sin comer solo por sus creencias!.
Que España deba ser un país laico, no significa que no se deban respetar las otras religiones. Siempre y cuando éstas respeten y no…
» ver todo el comentario
4
K
36
#15
ur_quan_master
#12
en los colegios no hay menús veganos. Y tampoco debería haber menús con consideraciones religiosas. Si hay menús para niños con problemas médicos como alergias o intolerancia al gluten.
Si tú libremente eliges autolimitarte eres tú el que se tiene que adaptar a la sociedad y no al revés.
7
K
74
#40
Cabre13
#15
e
n los colegios no hay menús veganos.
unionvegetariana.org/el-gobierno-reconoce-por-primera-vez-los-menus-ve
0
K
10
#45
ur_quan_master
#40
es voluntario por centro y si no tienen el derecho a llevarse el tupper
.
De tu propia noticia:
en caso de que un centro no pueda ofrecer el menú vegetal, el “centro dispondrá de sistemas de refrigeración y calentamiento adecuados para que pueda conservarse y consumirse el menú especial proporcionado por el entorno familia”, es decir, deberán garantizar que el alumnado pueda llevar su táper desde casa y consumirlo en condiciones adecuadas.
0
K
11
#16
Esku
#12
Es que no deberia haber diferencias en los menus del colegio por motivos religiosos, pero entiendo que hubiera por veganismo por su implicacion etica, aunque no comparto el limitar tu dieta de semejante manera. Si no quieres comer cerdo o comida no koscher te vas a tu puta casa a comer o lo dejas en el plato, alla tu.
2
K
22
#22
slimedition
#12
No lo considero una prohibición. Lo considero una norma de protocolo, de respeto mutuo. Allí se va a aprender, no a pasar el rato en mundos de piruleta.
Cerdo: Lo mismo que la religión, igual tuvo su aquel cuando no teníamos otras normas morales ni control de enfermedades, etc.
Veganos: Son libres de no comer lo que los impuestos actuales pueden financiar. Reducir la huella de carbono siempre es positivo.
No pienso respetar ninguna religión. Respeto a las personas que no se merecen perder mi respeto.
Esa religión de la que usted me habla no respeta. Y es intrusiva por principio.
La deriva al botellón, como identidad cultural me parece un poco ... infantil.
2
K
20
#30
Un_señor_de_Cuenca
#12
Y mañana exigirán otra cosa más porque lo dicta si religión. Y así vamos, el Opus por un lado y los islámicos por otro, intentando construir un sistema educativo a su medida.
1
K
22
#14
vilgeits
Una injusticia, igual que no dejarte entrar con la mascara de spiderman.
3
K
34
#23
DORO.C
Fuera religiones de las aulas.
3
K
31
#8
oscarcr80
*
Resumen resumido.
El derecho a la libertad de creencias es un derecho FUNDAMENTAL (importante) reconocido en nuestra constitucion en su art. 16.
Una normativa interna de un instituto NO PUEDE vulnerar derechos fundamentales, por lo que tendria que ser derogada.
Si se tiene suficiente paciencia y dinero para meterse en juicios y llegar hasta el constitucional al final ganaran y podran llevar sus simbolos a la escuela.
3
K
31
#11
slimedition
*
#8
goto
#_4
1
K
12
#18
oscarcr80
#11
www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gesti
Se admitirán imágenes con prendas de cabeza por motivos religiosos o médicos, siempre que muestren totalmente descubierto el óvalo del rostro desde el nacimiento del pelo hasta el mentón (frente, cejas, ojos, nariz, boca).
0
K
6
#36
Cabre13
#11
El comentario de 4 no es más que una simplificación cuñada, el mundo está lleno de excepciones y si alguien está haciendo algo excepcional es este instituto es sacarse de la manga una regla que no existe en ningún otro sitio y que no está beneficiando a nadie en nada.
1
K
23
#47
sxentinel
#36
Pero cuñada.
0
K
13
#13
tpm1
#8
Nadie le impide ejercer sus creencias, solo que no lo haga en horario escolar.
1
K
15
#21
oscarcr80
#13
Tiempo al tiempo.
A medida que empiezen a ser un colectivo numeroso, empezaran a presionar
amenazar
a la direccion del centro para que se dobleguen a sus peticiones y la direccion y profesorado por tal de no meterse en ningun marron acabaran cediendo. Y lo del velo, no es mas que la punta del iceberg.
Despues vendra los menus halal, modificaciones del horario para permitir sus rezos, clases separadas por sexo, por solo citarte algunas.
2
K
25
#28
comadrejo
#21
www.europapress.es/madrid/noticia-iu-critica-colegio-restringido-carne
0
K
12
#35
Battlestar
#8
EL derecho a la libertad de creencias es un derecho FUNDAMENTAL, y nadie puede ser excluido por motivo de estas.
Eso NO significa que el resto haya de ser participe de sus ritos. Los ritos y otras manifestaciones de su religión también son un derecho, por descontado pero un derecho supeditado al resto del ordenamiento jurídico. Lo dice claramente el articulo que citas "en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley"
No pueden expulsarla por ser musulmana, pero pueden expulsarla por llevar velo si eso va contra las normas del colegio que se limitan a aplicar los reglamentos correspondientes.
2
K
25
#44
Veo
#8
la exhibición pública de esos símbolos no es lo mismo que la libertad de credo.
Son derechos distintos.
Precisamente por tu rgumento se creó la iglesia satánica y la pastafari. la libertad de credo no ampara cualquier hábito o costumbre religioso, y si lo hiciera yo tengo derecho llevar un colador en la cabeza y denunciar por delito de ofensa a los sentimientos religiosos a quien se ría de mi.
0
K
8
#48
intotheflow
#8
No es tan sencillo como citar un artículo de la Constitución. Los derechos no se entienden ni aplican individualmente, sino en ponderación con otros derechos.
En este caso concreto: algunos argumentan que la exhibición de símbolos religiosos puede comprometer la neutralidad de un espacio público (el TC ha reiterado en varias sentencias que el Estado, por ser no confesional, debe ser neutral). Además, el velo no es una imposición inocua, sino un símbolo de opresión de la mujer, que sería…
» ver todo el comentario
0
K
7
#53
sxentinel
#8
Esa forma de entender los derechos es muy pobre.
Todos los derechos, incluidos los fundamentales, son limitados y moldeados por las leyes que los regulan.
Todos.
Y lo hacen con el sacrosanto sentido de evitar perjuicios, roces y daños a la sociedad, de ahí que las leyes tengan que ser aprobadas de forma democrática.
Un ejemplo muy claro es el derecho de libre circulación y sus limitaciones.
Por ejemplo tu tienes derecho de ir donde quieras, consagrado en el articulo 19 de la CE y el 13…
» ver todo el comentario
0
K
13
#9
joffer
No hay que ceder. Todos iguales en las aulas.
2
K
25
#26
oscarcr80
#9
Correcto. Todos iguales:
0
K
6
#19
trasparente
Fuera la religión de la enseñanza pública, incluyendo la concertada que es una pública subcontratada.
Pero hay asignaturas de religión ¡MIERDA, MIERDA!
Y en la concertada católica hay crucifijos ¡MAS MIERDA!
En la constitución pone lo de la libertad religiosa, es verdad, pero también pone que España es un estado laico, por lo que no puede haber ni asomo de símbolos religiosos en lo público.
Está todo muy liado.
1
K
14
#29
oscarcr80
#19
En que articulo de la CE pone que es un estado laico?
0
K
6
#37
trasparente
#29
Rectifico, laico no, aconfesional, no es lo mismo.
0
K
8
#7
Libelulo
¿Si vistiera como monja podría entrar?
1
K
13
#24
Battlestar
#7
Como estudiante no.
3
K
39
#5
slimedition
Qué gorra ni qué...
Suspenso y a repetir parvulitos, con sus amigos imaginarios.
1
K
12
#10
joffer
#5
La de la gorra que corra.
0
K
12
#32
Cabre13
Duplicada/relacioanda y podéis copiar y pegar los comentarios del meneo de ayer, total, la conversación va a ser exactamente la misma.
www.meneame.net/story/estudiante-musulmana-logrono-recoge-8-000-firmas
0
K
10
#43
Andreham
*
Toda mi vida estudiantil llevé un solitario y un colgante con Jesusito en la cruz; ambos regalos de la comunión. Soy super ateo, pero era un regalo de mis abuelos y les quiero con toda mi alma, así que los he llevado siempre encima (ahora no llevo el solitario porque me quedó pequeño y porque estoy casado
y el colgante tampoco porque me lo quité para una prueba y ya pasé de engancharlo).
0 problemas, también es cierto que el colgante no se veía nunca porque estaba debajo de la…
» ver todo el comentario
0
K
8
#52
Tecar
#42
La lógica es la misma: limitan nuestro a "<póngase lo que se quiera>" derecho por ser judíos.
0
K
7
#34
Tecar
Hay que tener cuidado con esta lógica de adolescente, es la misma que está utilizando Netanyahu para arrasar Gaza.
0
K
7
#42
Gadfly
#34
si, igualito
0
K
7
Ver toda la conversación (
53
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Las excepciones por motivos religiosos no pueden existir, porque sino, nosotros los pastafaris tenemos derecho a pizza a mediodía.
Las excepciones por motivos religiosos no pueden existir, porque sino, nosotros los pastafaris tenemos derecho a pizza a mediodía.
Pasta y con colador en la cabeza!
Los pueden llevar en los bolsillos o la mochila o incluso debajo de la camiseta.
Ni con gorra, velo, cascos o lo que sea.
Estoy hasta los cojones del victimismo religioso.
¡Maduren!
Así es como llaman al presidente de Venezuela en Alemania.
.
Que España deba ser un país laico, no significa que no se deban respetar las otras religiones. Siempre y cuando éstas respeten y no… » ver todo el comentario
Si tú libremente eliges autolimitarte eres tú el que se tiene que adaptar a la sociedad y no al revés.
unionvegetariana.org/el-gobierno-reconoce-por-primera-vez-los-menus-ve
.
De tu propia noticia:
en caso de que un centro no pueda ofrecer el menú vegetal, el “centro dispondrá de sistemas de refrigeración y calentamiento adecuados para que pueda conservarse y consumirse el menú especial proporcionado por el entorno familia”, es decir, deberán garantizar que el alumnado pueda llevar su táper desde casa y consumirlo en condiciones adecuadas.
Cerdo: Lo mismo que la religión, igual tuvo su aquel cuando no teníamos otras normas morales ni control de enfermedades, etc.
Veganos: Son libres de no comer lo que los impuestos actuales pueden financiar. Reducir la huella de carbono siempre es positivo.
No pienso respetar ninguna religión. Respeto a las personas que no se merecen perder mi respeto.
Esa religión de la que usted me habla no respeta. Y es intrusiva por principio.
La deriva al botellón, como identidad cultural me parece un poco ... infantil.
El derecho a la libertad de creencias es un derecho FUNDAMENTAL (importante) reconocido en nuestra constitucion en su art. 16.
Una normativa interna de un instituto NO PUEDE vulnerar derechos fundamentales, por lo que tendria que ser derogada.
Si se tiene suficiente paciencia y dinero para meterse en juicios y llegar hasta el constitucional al final ganaran y podran llevar sus simbolos a la escuela.
Se admitirán imágenes con prendas de cabeza por motivos religiosos o médicos, siempre que muestren totalmente descubierto el óvalo del rostro desde el nacimiento del pelo hasta el mentón (frente, cejas, ojos, nariz, boca).
A medida que empiezen a ser un colectivo numeroso, empezaran a presionar
amenazara la direccion del centro para que se dobleguen a sus peticiones y la direccion y profesorado por tal de no meterse en ningun marron acabaran cediendo. Y lo del velo, no es mas que la punta del iceberg.
Despues vendra los menus halal, modificaciones del horario para permitir sus rezos, clases separadas por sexo, por solo citarte algunas.
Eso NO significa que el resto haya de ser participe de sus ritos. Los ritos y otras manifestaciones de su religión también son un derecho, por descontado pero un derecho supeditado al resto del ordenamiento jurídico. Lo dice claramente el articulo que citas "en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley"
No pueden expulsarla por ser musulmana, pero pueden expulsarla por llevar velo si eso va contra las normas del colegio que se limitan a aplicar los reglamentos correspondientes.
Son derechos distintos.
Precisamente por tu rgumento se creó la iglesia satánica y la pastafari. la libertad de credo no ampara cualquier hábito o costumbre religioso, y si lo hiciera yo tengo derecho llevar un colador en la cabeza y denunciar por delito de ofensa a los sentimientos religiosos a quien se ría de mi.
En este caso concreto: algunos argumentan que la exhibición de símbolos religiosos puede comprometer la neutralidad de un espacio público (el TC ha reiterado en varias sentencias que el Estado, por ser no confesional, debe ser neutral). Además, el velo no es una imposición inocua, sino un símbolo de opresión de la mujer, que sería… » ver todo el comentario
Todos los derechos, incluidos los fundamentales, son limitados y moldeados por las leyes que los regulan.
Todos.
Y lo hacen con el sacrosanto sentido de evitar perjuicios, roces y daños a la sociedad, de ahí que las leyes tengan que ser aprobadas de forma democrática.
Un ejemplo muy claro es el derecho de libre circulación y sus limitaciones.
Por ejemplo tu tienes derecho de ir donde quieras, consagrado en el articulo 19 de la CE y el 13… » ver todo el comentario
Pero hay asignaturas de religión ¡MIERDA, MIERDA!
Y en la concertada católica hay crucifijos ¡MAS MIERDA!
En la constitución pone lo de la libertad religiosa, es verdad, pero también pone que España es un estado laico, por lo que no puede haber ni asomo de símbolos religiosos en lo público.
Está todo muy liado.
Suspenso y a repetir parvulitos, con sus amigos imaginarios.
www.meneame.net/story/estudiante-musulmana-logrono-recoge-8-000-firmas
0 problemas, también es cierto que el colgante no se veía nunca porque estaba debajo de la… » ver todo el comentario