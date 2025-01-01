edición general
Elon Musk predice el futuro de la IA: "Destruirá de un golpe el sistema límbico humano pero aumentará la tasa de natalidad"

El propietario de la red social X y principal promotor de la inteligencia artificial ha nivel global expuso esta contradictoria afirmación en su cuenta oficial

sat
Menos mal que el retrasado este no da ni una con sus predicciones.
sarri
ha nivel global

:wall:
HeilHynkel
La verdad de la IA ahora mismo (pero seguirá evolucionando a su ritmo)  media
JoseLuis80
#1 Wrong.
Los CEOs saben lo que quieren que haga la IA: Lo que hacían hasta ahora trabajadores pagados.
HeilHynkel
#5

Es decir, no tienen ni idea de lo que tiene que hacer la IA.
Leon_Bocanegra
De un golpe! Supongo que será un golpe en el pescuezo como el que le daba mi abuela a los conejos para hacer el arroz
Milmariposas
¡Qué obsesión con la natalidad! Por el amor de dior...

Que sí, que ya sabemos que folla mucho y que da en la diana a cada vez (o casi)...
JoseLuis80
Simplemente una opinión sobre lo de tomarnos a Elon Musk tan en serio en cuanto a "filosofía":

Tenemos que dejar de considerar a Elon Musk como un visionario, es simplemente un tío que invierte en muchas cosas porque sus padres tenían diamantes, y algunas de esas inversiones han salido bien. No es un Steve Jobs. No es un Bill Gates. Es un tío que tiene mucha pasta y ha comprado muchas cosas, pero no ha construido nada.

Por si eso fuera poco, su terapeuta dijo recientemente que estaba perdiendo la cabeza por su adicción a los opiáceos, por lo que no sé si nos podemos tomar muy en serio nada de lo que diga. La verdad es que con afirmaciones como esta, empiezo a pensar que lo que decía su terapeuta es verdad...
Rudolf_Rocker
#2 Si su terapeuta ha desvelado ese tipo de cosas de su cliente. Ha cometido un delito.

PD: Elon Musk es un subnormal que nunca he soportado.
dogday
"...promotor de la inteligencia artificial ha nivel global..."

Nivelazo de becarios redactando.
lamonjamellada
Madre mía, el nivel de analfabetismo sobre neurociencia que se tiene para decir semejante barbaridad como quien ha dicho algo con sentido.
PerritaPiloto
Paren las rotativas. Yo tendría hijos si tuviese piso propio y cierta confianza de que el trozo del mundo en el que vivo va a mejor, y no el convencimiento de que en terninos generales vamos a peor y merecemos la extinción.

Conciliación laboral y políticas para mejorar la vida de los ciudadanos me animarían a tenerlos. O por lo menos a follar como una loca.
fanchulitopico
Promotor de la inteligencia artificial.... Voy a cagarme encima.
