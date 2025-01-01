·
3
meneos
87
clics
Elon Musk predice el futuro de la IA: "Destruirá de un golpe el sistema límbico humano pero aumentará la tasa de natalidad"
El propietario de la red social X y principal promotor de la inteligencia artificial a nivel global expuso esta contradictoria afirmación en su cuenta oficial
elon musk
ia
actualidad
13 comentarios
actualidad
#6
sat
Menos mal que el retrasado este no da ni una con sus predicciones.
5
K
73
#3
sarri
ha
nivel global
3
K
31
#1
HeilHynkel
*
La verdad de la IA ahora mismo (pero seguirá evolucionando a su ritmo)
1
K
30
#5
JoseLuis80
#1
Wrong.
Los CEOs saben lo que quieren que haga la IA: Lo que hacían hasta ahora trabajadores pagados.
1
K
16
#8
HeilHynkel
#5
Es decir, no tienen ni idea de lo que tiene que hacer la IA.
1
K
19
#4
Leon_Bocanegra
De un golpe! Supongo que será un golpe en el pescuezo como el que le daba mi abuela a los conejos para hacer el arroz
1
K
22
#10
Milmariposas
¡Qué obsesión con la natalidad! Por el amor de dior...
Que sí, que ya sabemos que folla mucho y que da en la diana a cada vez (o casi)...
0
K
14
#2
JoseLuis80
*
Simplemente una opinión sobre lo de tomarnos a Elon Musk tan en serio en cuanto a "filosofía":
Tenemos que dejar de considerar a Elon Musk como un visionario, es simplemente un tío que invierte en muchas cosas porque sus padres tenían diamantes, y algunas de esas inversiones han salido bien. No es un Steve Jobs. No es un Bill Gates. Es un tío que tiene mucha pasta y ha comprado muchas cosas, pero no ha construido nada.
Por si eso fuera poco, su terapeuta dijo recientemente que estaba perdiendo la cabeza por su adicción a los opiáceos, por lo que no sé si nos podemos tomar muy en serio nada de lo que diga. La verdad es que con afirmaciones como esta, empiezo a pensar que lo que decía su terapeuta es verdad...
0
K
12
#9
Rudolf_Rocker
#2
Si su terapeuta ha desvelado ese tipo de cosas de su cliente. Ha cometido un delito.
PD: Elon Musk es un subnormal que nunca he soportado.
0
K
9
#11
dogday
"...promotor de la inteligencia artificial
ha
nivel global..."
Nivelazo de becarios redactando.
0
K
11
#13
lamonjamellada
Madre mía, el nivel de analfabetismo sobre neurociencia que se tiene para decir semejante barbaridad como quien ha dicho algo con sentido.
0
K
9
#7
PerritaPiloto
Paren las rotativas. Yo tendría hijos si tuviese piso propio y cierta confianza de que el trozo del mundo en el que vivo va a mejor, y no el convencimiento de que en terninos generales vamos a peor y merecemos la extinción.
Conciliación laboral y políticas para mejorar la vida de los ciudadanos me animarían a tenerlos. O por lo menos a follar como una loca.
0
K
8
#12
fanchulitopico
Promotor de la inteligencia artificial.... Voy a cagarme encima.
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
