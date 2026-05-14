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Elon Musk lleva a su hijo X Æ A-Xii a la cumbre en China  

Elon Musk fue visto con su hijo, X Æ A-Xii, en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín durante la cumbre del presidente Trump con Xi Jinping. Musk estaba entre varios altos directivos tecnológicos estadounidenses, junto a Tim Cook y Jensen Huang, que se reunieron con el primer ministro chino Li Qiang al margen de la cumbre.

| etiquetas: x , æ , a-xii , musk , pekin , china , jensen , huang
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Tiene la esperanza que entre 1500 millones de chinos, encuentre alguno que sea capaz de pronunciar su nombre bien.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Como no sea un chino disléxico lo veo jodido.
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dilsexico #2 dilsexico
"Elon Musk, de keta hasta las cejas, lleva a su hijo X Æ A-Xii a la cumbre en China"
2 K 50
#10 MenéameApesta
La pena es que no los pongan a trabajar para que vean de qué va el rollo.
Un campo de reeducación tampoco les vendría mal.
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#5 hipernes
Estará el cole de vacaciones y no tendrá con quien dejarlo
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#3 capitan.meneito
Eso es el nombre?
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#9 j3j3j3j3
con ese nombre hasta un chino se puede fracturar la lengua intentando pronunciarlo , porque le habra puesto ese nombre al chaval? tanto odia al crio que quiere que no le llame nadie?
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vilgeits #7 vilgeits
¿Equisaeaguionequisiii, has ordenado la habitacion?
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#8 bizcobollo
Si le pone un nombre de teléfono Xiaomi normal que lo lleve.
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aruleno #11 aruleno
Que le quiten la patria potestad, por el bien del hijo.
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menéame