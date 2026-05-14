Elon Musk lleva a su hijo X Æ A-Xii a la cumbre en China  

Elon Musk fue visto con su hijo, X Æ A-Xii, en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín durante la cumbre del presidente Trump con Xi Jinping. Musk estaba entre varios altos directivos tecnológicos estadounidenses, junto a Tim Cook y Jensen Huang, que se reunieron con el primer ministro chino Li Qiang al margen de la cumbre.