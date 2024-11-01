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Elon Musk fingió ser su hijo en Twitter: ahora le acusan de hacer lo mismo con su madre

Elon Musk fingió ser su hijo en Twitter: ahora le acusan de hacer lo mismo con su madre

Un tuit borrado de Maye Musk en el que se refería a sí misma en tercera persona desató la teoría de que Elon controlaba su cuenta en secreto, pero lo verdaderamente llamativo es que Musk ya fue pillado haciendo roleplay de su hijo pequeño en una cuenta alternativa secreta. Que la gente se lo creyera sin rechistar dice más del personaje que la teoría en sí. La historia la recoge Futurism, que no la cuenta porque sea cierta, sino porque ilustra hasta qué punto el comportamiento público de Musk ha normalizado lo inverosímil.

| etiquetas: musk , hijo , twitter , x , madre , mentira , abuela , ama de casa , finge
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2 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
pepel #1 pepel
Lo manipulador que es; para eso compró twitter.
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#2 soberao
#1 Compró Twitter porque le salía más barato que la demanda que le iba a caer por manipular las acciones de Twitter cuando se echo atrás en la supuesta compra, por eso después hundió la empresa y ahora solo quedan bots y gente de su cuerda zumbada con la ketamina y otras sustancias.
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menéame