Elon Musk dice que la IA ocupará todos nuestros trabajos, incluido el suyo

El magnate tecnológico que construye nuestro futuro de inteligencia artificial acaba de admitir que nadie está a salvo de la obsolescencia, ni siquiera los multimillonarios a cargo.

Supercinexin #3 Supercinexin
Lo que jamás podrá hacer la IA por nosotros es meterse unas rayas de ketamina. Por eso Elon lleva preparándose años, el pájaro.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Así tendrá más tiempo para hacer trampas jugar al Diablo
#9 moxid
#8 pues negaos a trabajar para ellos y volved al campo
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#9 Ya lo hice. De todas maneras, gracias por la recomendación.
pingON #4 pingON
8.000.000.000 de pobres ....
#7 moxid *
#1 si el dinero deja de tener valor, los pobres serán los actuales ricos #4
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues *
#7 La existencia de pobres es lo único que le da valor al dinero. ¡Lo único! A ver por qué crees que nos empobrecen más con mayor frecuencia y brutalidad.
ummon #10 ummon
#7 Te recomiendo la novela Herederos de la Singularidad, tiene un enfoque peculiar de qué podría pasar con los pobres
#1 Suleiman
Y a el se la suda porque está hiperforrado. Aunque no sé si creerme a este pitoniso después de las predicciones fallidas que lleva... Y su grok que es un troll....
frg #15 frg
#1 Yo me lo creo. Una IA, incluso un dado puede tomar la misma mierda de decisiones que Elon Musk.
ipanies #5 ipanies
Renta básica universal y quien quiera trabajar que se joda!!!!
Que razón tenía Mujica :hug:
#6 eipoc *
Tres cosas. Una. A él no le importa que la IA le reemplace, es el dueño de los medios de producción, el resto no.

Dos. La diferencia principal que nunca hará la IA será generar valor.

Tres. La tasa de ganancia se reducirá más aún y es posible que abra una ventana a la revolución.
#14 sliana
no hay potencia suficiente. si hay potencia, no hay electricidad suficiente, si hay electricidad, no hay dinero suficiente para pagarla. y si tienen dinero para pagarla, no tendremos de donde sacar el dinero para pagarles el producto porque no tendremos trabajo.
Format_C #12 Format_C
A ver como remata una cremallera la IA
#13 moxid *
#12 a qué te refieres? a hacerlo para ti o de manera industrial?
