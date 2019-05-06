El elogio envenenado de Trump a Erdogan que dejó mudo al presidente turco “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situarse en el centro de la polémica con unas declaraciones inesperadas durante su reunión con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. Al inicio del encuentro, y mientras insistía en sus acusaciones infundadas de fraude en las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden, Trump lanzó una frase que dejó helada a la sala: “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”, dijo con media sonrisa y señalando a Erdogan.
#0 Ya sé que la traducción incorrecta está en la noticia, pero "he knows better than anyone" se traduce como "entiende más que nadie", así que la frase sería "Él entiende de elecciones amañadas más que nadie".
la democracia americana ha decaido tanto con un presidente tan faltón y mentiroso como Trump que va a ser dificil que se recupere
Lo peor es que le da alas al resto de la ultraderecha mundial para hacer burradas y decir cosas como leiamos a Vox hoy de entrar en la RTVE con una motosierra
