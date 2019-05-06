edición general
El elogio envenenado de Trump a Erdogan que dejó mudo al presidente turco “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situarse en el centro de la polémica con unas declaraciones inesperadas durante su reunión con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. Al inicio del encuentro, y mientras insistía en sus acusaciones infundadas de fraude en las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden, Trump lanzó una frase que dejó helada a la sala: “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”, dijo con media sonrisa y señalando a Erdogan.

themarquesito #1 themarquesito
Ni un solo día sin demostrar que es un cenutrio.
#0 Ya sé que la traducción incorrecta está en la noticia, pero "he knows better than anyone" se traduce como "entiende más que nadie", así que la frase sería "Él entiende de elecciones amañadas más que nadie".
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#1 ya sabes cómo va esto, no voy a modificar nada de la noticia original que luego la gente se pone tiquismiquis. Aún así gracias por la aclaración.
Ramen #2 Ramen
Para una vez que no miente ni se inventa nada y venga a criticarle
#4 omega7767 *
que inmune se siente zanahorio para llamar a la cara tramposo al presidente turco

la democracia americana ha decaido tanto con un presidente tan faltón y mentiroso como Trump que va a ser dificil que se recupere

Lo peor es que le da alas al resto de la ultraderecha mundial para hacer burradas y decir cosas como leiamos a Vox hoy de entrar en la RTVE con una motosierra
#10 albx
#4 No, no lo está llamando tramposo, sino víctima, se refiere a la anulación de las elecciones en Estámbul.

Turquía anula las municipales de Estambul ganadas por la oposición
elpais.com/internacional/2019/05/06/actualidad/1557161252_278972.html
#7 PerritaPiloto
Trump es imbécil. Aunque sea verdad, hay cosas que no se pueden decir en público. A veces tampoco en privado.
Enésimo_strike #11 Enésimo_strike
#7 invitar a tu casa a un aliado para humillarlo públicamente ante es de ser gilipollas integral. No entiendo qué beneficio cree que puede sacar de ello.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Un chulo de tasca que ha llegado a presidente de EEUU.
#8 Suleiman
Es posible que ellos mismos (EEUU) hayan ayudado a amañar las elecciones.
reithor #9 reithor
Lo dice el del gerrymandering.
madeagle #5 madeagle
Es un cabron, pero tiene unos puntos a veces... xD xD xD
