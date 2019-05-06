El elogio envenenado de Trump a Erdogan que dejó mudo al presidente turco “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a situarse en el centro de la polémica con unas declaraciones inesperadas durante su reunión con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. Al inicio del encuentro, y mientras insistía en sus acusaciones infundadas de fraude en las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden, Trump lanzó una frase que dejó helada a la sala: “Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie”, dijo con media sonrisa y señalando a Erdogan.