Las élites occidentales temen una «intifada globalizada» porque ellas son sus objetivos, no los judíos

Israel está creando una visión del futuro próximo: está desarrollando el modelo de cómo tratar a los sectores sobrantes de la población occidental en un mundo de recursos cada vez más escasos y un clima cada vez más hostil. Mientras se demoniza a la opinión pública occidental tachándola de racista, la tecnología y las estrategias que se utilizan hoy contra los palestinos se convertirán en los muros de las prisiones del mañana para todos nosotros.