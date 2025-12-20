Las élites occidentales temen una «intifada globalizada» porque ellas son sus objetivos, no los judíos

Israel está creando una visión del futuro próximo: está desarrollando el modelo de cómo tratar a los sectores sobrantes de la población occidental en un mundo de recursos cada vez más escasos y un clima cada vez más hostil. Mientras se demoniza a la opinión pública occidental tachándola de racista, la tecnología y las estrategias que se utilizan hoy contra los palestinos se convertirán en los muros de las prisiones del mañana para todos nosotros.
Lo que nadie parece saber es que cuando haya menos recursos, los que apoyan al poder, también sufrirán la falta de recursos por votar a quien se los va a quitar.
