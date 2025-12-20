edición general
Las élites occidentales temen una «intifada globalizada» porque ellas son sus objetivos, no los judíos

Israel está creando una visión del futuro próximo: está desarrollando el modelo de cómo tratar a los sectores sobrantes de la población occidental en un mundo de recursos cada vez más escasos y un clima cada vez más hostil. Mientras se demoniza a la opinión pública occidental tachándola de racista, la tecnología y las estrategias que se utilizan hoy contra los palestinos se convertirán en los muros de las prisiones del mañana para todos nosotros.

Malinke #1 Malinke
Pues que achuchen a las masas contra los judios y así se libran.

Lo que nadie parece saber es que cuando haya menos recursos, los que apoyan al poder, también sufrirán la falta de recursos por votar a quien se los va a quitar.

Votad a VOX, que va repartir los recursos entre toda la población española por orden de necesidad.
