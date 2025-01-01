edición general
Élites, milicos y rendiciones (Roger Senserrich)

Entre la avalancha de medidas ilegales, alocadas, autoritarias o estúpidas tomadas por la administración se encuentran algunas que van directamente en contra de muchos grupos de interés tradicionalmente aliados del partido republicano. Pongamos, por ejemplo, la industria farmacéutica: Trump ha volado por los aires gran parte del sistema de I+D público americano, que está en los cimientos del desarrollo de nuevos fármacos en Estados Unidos. Ha impuesto también aranceles casi al azar a muchos componentes para fabricar medicamentos.

Si, en abstracto, leemos una noticia que reza que en un país cualquiera “el presidente de la república, un hombre con marcadas tendencias autoritarias, anunció el despliegue de milicianos para que ocuparan la capital, tras tomar el control de la policía” nos alarmaríamos bastante.

Si lo hace Maduro, la gente lo entendería realmente rápido
