Élites, milicos y rendiciones (Roger Senserrich)

Entre la avalancha de medidas ilegales, alocadas, autoritarias o estúpidas tomadas por la administración se encuentran algunas que van directamente en contra de muchos grupos de interés tradicionalmente aliados del partido republicano. Pongamos, por ejemplo, la industria farmacéutica: Trump ha volado por los aires gran parte del sistema de I+D público americano, que está en los cimientos del desarrollo de nuevos fármacos en Estados Unidos. Ha impuesto también aranceles casi al azar a muchos componentes para fabricar medicamentos.